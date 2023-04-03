Özlem Gürses seccade skandalında Kemal Kılıçdaroğlu'nu es geçti

7'li masanın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabı ile bastığı fotoğrafın yankıları hala sürerken, yeni bir poz daha ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu, seccadeye ayakkabı ile bastığı poz için 'kalabalık olduğu için görmedim' benzeri yorumlarda bulunurken, yeni ortaya çıkan fotoğrafta ise tam tersi bir durum gözlendi.