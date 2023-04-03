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Özlem Gürses seccade skandalında Kemal Kılıçdaroğlu'nu es geçti

7'li masanın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabı ile bastığı fotoğrafın tartışmaları devam ederken yeni bir kare sosyal medyadan yayıldı. CHP İstanbul 2. Bölge Milletvekili Aday Adayı Av. Ali Acar'ın sosyal medya hesabından kırparak da paylaştığı görüntüler CHP yandaşlarının elini ayağına dolarken, Özlem Gürses'in ise sosyal medyada fotoğrafın altına yaptığı yorumlar ile şok olduğunu belli etmesi dikkat çekti.

09:13 . 3/04/2023 Pazartesi
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İkinci seccade fotoğrafı Özlem Gürses'i sinirlendirdi.

İkinci seccade fotoğrafı Özlem Gürses'i sinirlendirdi.

7'li masanın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabı ile bastığı fotoğrafın yankıları hala sürerken, yeni bir poz daha ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu, seccadeye ayakkabı ile bastığı poz için 'kalabalık olduğu için görmedim' benzeri yorumlarda bulunurken, yeni ortaya çıkan fotoğrafta ise tam tersi bir durum gözlendi.


Kılıçdaroğlu'na bir şey diyemedi


Özlem Gürses, ayakkabı ile seccadeye basan Kılıçdaroğlu'nu görmezden gelerek, İstanbul 2.Bölge CHP Milletvekili Aday Adayı Ali Acar ve ilk fotoğrafın kahramanlarından CHP Düzce Milletvekili Aday Adayı Azade Ay'a yüklendi.



''Kim çekti bu fotoğrafları''


Özlem Gürses Twitter hesabından "Ali Bey ve Azade Ay hanım, bu fotoğrafları kim çekti ve size hangi yöntemle gönderdi ? Buna yanıt vermediğiniz sürece bu olayda vebal size kalır… kim çekti bu fotoğrafları?" ifadelerini kullandı.










#Kemal Kılıçdaroğlu
#Seccade
#Özlem Gürses
1 saat önce
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