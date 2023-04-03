Özlem Gürses seccade skandalında Kemal Kılıçdaroğlu'nu es geçti

İkinci seccade fotoğrafı Özlem Gürses'i sinirlendirdi.
7'li masanın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabı ile bastığı fotoğrafın yankıları hala sürerken, yeni bir poz daha ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu, seccadeye ayakkabı ile bastığı poz için 'kalabalık olduğu için görmedim' benzeri yorumlarda bulunurken, yeni ortaya çıkan fotoğrafta ise tam tersi bir durum gözlendi.
Kılıçdaroğlu'na bir şey diyemedi
Özlem Gürses, ayakkabı ile seccadeye basan Kılıçdaroğlu'nu görmezden gelerek, İstanbul 2.Bölge CHP Milletvekili Aday Adayı Ali Acar ve ilk fotoğrafın kahramanlarından CHP Düzce Milletvekili Aday Adayı Azade Ay'a yüklendi.
''Kim çekti bu fotoğrafları''
Özlem Gürses Twitter hesabından "Ali Bey ve Azade Ay hanım, bu fotoğrafları kim çekti ve size hangi yöntemle gönderdi ? Buna yanıt vermediğiniz sürece bu olayda vebal size kalır… kim çekti bu fotoğrafları?" ifadelerini kullandı.