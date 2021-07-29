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ANTALYA

Pakdemirli: Antalya'daki yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, acı haberi duyurdu. Sabah saatlerinde yangınlarda 82 yaşındaki bir vatandaş hayatını kaybetmesinin ardından iki kişinin daha yaşamını yitirdiğini belirten Pakdemirli, " Yangınlarla mücadelemiz devam ediyor. Maalesef Antalya Değirmenli Mahallesi Delioğlanlı mevkisinde ikamet eden Osman Gardaş ve Şehri Gardaş’ı kaybettik. Başımız sağ olsun. Ailelerine ve sevenlerine sabırlar diliyorum." dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Pakdemirli: Antalyadaki yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 3e yükseldi
Pakdemirli ve Çavuşoğlu açıklama yaptı.

Bakan Pakdemirli ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki 4 noktada başlayan ve geniş alana yayılan yangın bölgesinde incelemede bulundu.

Acı haberi Pakdemirli duyurdu

Pakdemirli sabah saatlerinde Antalya'daki yangınlarda 82 yaşındaki bir vatandaş hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Son gelen bilgilere göre ölü sayısı 3'e yükseldi. Bakan Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yangınlarla mücadelemiz devam ediyor. Maalesef Antalya Değirmenli Mahallesi Delioğlanlı mevkisinde ikamet eden Osman Gardaş ve Şehri Gardaş’ı kaybettik. Başımız sağ olsun. Ailelerine ve sevenlerine sabırlar diliyorum."

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Pakdemirli, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde çıkan yangınlardan 31'inin kontrol altında olduğunu, 10 yangını da kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

YÜKSEK GERİLİM HATTA NEDEN OLMUŞ OLABİLİR

Adana'daki orman yangınlarıyla ilgili de bilgi veren Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Antalya Manavgat yangınımız kontrol altında ancak gece saatlerinde Akseki'de çıkan bir yangın hala devam ediyor. Kayseri Yahyalı'da bir yangın var. Mersin'in Aydıncık ilçesinde yangın devam ediyor. Silifke'deki yangının yüksek gerilim hattından olduğu düşünülüyor. Yangınları kontrol altına almak için 3 uçak, 29 helikopter, 458 arazöz ve 1832 personel, bu alanda görev yapmaktadır. Maalesef bir kaybımız var. Akseki Kepezbeleni Mahallesi'nde 82 yaşındaki bir vatandaşımız vefat etmiştir. Malımız önemli ama hiçbir şey canımızdan daha önemli değil. Kepezbeleni boşaltılırken evinde yalnız kalan 82 yaşındaki bir amcamız vefat etmiş durumda. Anonslara ve çağrılara uymamız gerekiyor."

OYMAPINAR'DA 10 KİŞİ MAHSUR KALDI

Bazı mahallelerin tahliye edildiğini anlatan Pakdemirli, "Oymapınar Barajı'nda 10 kişinin mahsur kaldığı bilgisi var. Hayati tehlikeleri yok, restorancı oldukları tahmin ediliyor." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, vatandaşların kurtarılması için çalışma başlatıldığını dile getirerek, "Oymapınar Barajı'ndaki vatandaşlarımız için ambulansımız ve AFAD ekiplerimiz yolda. Yol açık, onları bir şekilde tahliye etmeye çalışacaklar." dedi.

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