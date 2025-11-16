Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Paket sütlere 'şeker' sınırı

Paket sütlere 'şeker' sınırı

Merve Safa Akıntürk
04:0016/11/2025, Pazar
G: 16/11/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Artan şeker tüketimi ve çocuklarda yükselen obezite riskine karşı harekete geçen Tarım ve Orman Bakanlığı, paket sütlerde ilave şeker oranını sınırlandırıyor.

Aromalı ve sade tüm sütlerde şeker en fazla yüzde 4 olacak. Paket sütlerde hem içerik hem etiketleme standartları yeniden şekillenecek. Bakanlığın yapacağı değişikliklerin merkezinde, özellikle aromalı sütlerdeki yüksek şeker kullanımı ve bu ürünlerdeki içerik belirsizliği yer alıyor. Ürün ne kadar şeker içerirse içersin, ambalajın ön yüzünde “%… ilave şeker içerir” ifadesinin bulunması zorunlu olacak. Böylece hem gizli şekerin önüne geçilecek hem de tüketici, özellikle de aileler satın aldığı ürünün şeker yükünü açıkça görebilecek. Çikolatalı, kakaolu gibi sütlerde aroma oranı artık en az yüzde 1 olacak, yalnızca doğal aroma vericilere izin verilecek.



#sağlık
#toplum
#süt
#Tarım ve Orman Bakanlığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Osmanlı’da ilk darbe girişimi mi?