Paket sütlere 'şeker' sınırı

Aromalı ve sade tüm sütlerde şeker en fazla yüzde 4 olacak. Paket sütlerde hem içerik hem etiketleme standartları yeniden şekillenecek. Bakanlığın yapacağı değişikliklerin merkezinde, özellikle aromalı sütlerdeki yüksek şeker kullanımı ve bu ürünlerdeki içerik belirsizliği yer alıyor. Ürün ne kadar şeker içerirse içersin, ambalajın ön yüzünde “%… ilave şeker içerir” ifadesinin bulunması zorunlu olacak. Böylece hem gizli şekerin önüne geçilecek hem de tüketici, özellikle de aileler satın aldığı ürünün şeker yükünü açıkça görebilecek. Çikolatalı, kakaolu gibi sütlerde aroma oranı artık en az yüzde 1 olacak, yalnızca doğal aroma vericilere izin verilecek.