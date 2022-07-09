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POLİTİKA

Pakistan Başbakanı Muhammed Şehbaz Şerif'ten Kurban Bayramı tebriği: Eylül'de dört gözle bekliyoruz

Pakistan Başbakanı Muhammed Şehbaz Şerif, Kurban Bayramı vesilesiyle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve halkına en içten selamlarını iletmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir telefon görüşmesi yaptı. Şehbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Eylül 2022'de Pakistan'da yapılacak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin (HLSCC) 7. Oturumu için ağırlamayı dört gözle beklediğini iletti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Pakistan Başbakanı Muhammed Şehbaz Şeriften Kurban Bayramı tebriği: Eylülde dört gözle bekliyoruz
Arşiv - Pakistan Başbakanı Muhammed Şehbaz Şerif ile Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon görüşmesi yaptı.

Pakistan Başbakanı Muhammed Şehbaz Şerif, Kurban Bayramı vesilesiyle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve halkına en içten selamlarını iletmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehbaz Şerif'in samimi bayram tebriklerine karşılık olarak Pakistan Hükümeti ve halkına en iyi dileklerini iletti.

Görüşmeleri sırasında, Türkiye Cumhurbaşkanı Belucistan'daki yıkıcı sel mağdurları için de dua etti. Bu bağlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu test süresi boyunca Hükümetinin Pakistan'a olan sarsılmaz desteğini bir kez daha teyit etti.

Şehbz Şerif, Türkiye'ye yaptığı son ziyareti ve kendisine ve heyetine gösterilen sıcak misafirperverliği hatırlatırken, Hükümetinin özellikle ticaret, yatırım, enerji ve diğer önemli sektörlerde ikili işbirliğini daha da geliştirme kararlılığını dile getirdi.

Her iki lider, küresel enerji ve gıda krizlerini ele almak için işbirliğini geliştirmek de dahil olmak üzere bölgesel ve uluslararası barış ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.

  • Şehbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Eylül 2022'de Pakistan'da yapılacak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin (HLSCC) 7. Oturumu için ağırlamayı dört gözle beklediğini iletti.

Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Pakistan ziyaretinin iki kardeş ülke arasındaki ticaret ve yatırım bağlarını genişletmek ve derinleştirmek için yeni yollar açacağını umduğunu dile getirdi.

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