Panelvan ile kafa kafaya çarpışan otomobil hurdaya döndü: 3 hafif yaralı

Sakarya Erenler'de cadde üzerinde seyir halinde olan panelvan tipi araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Otomobilin adeta hurdaya döndüğü kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, adrese ulaşan ekiplerce yapılan müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.