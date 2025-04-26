Panelvan ile kafa kafaya çarpışan otomobil hurdaya döndü: 3 hafif yaralı

Kazada otomobil adeta hurdaya döndü.
Sakarya'nın Erenler ilçesinde otomobil ile panelvan tipi aracın kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif şekilde yaralandı.
Sakarya Erenler'de cadde üzerinde seyir halinde olan panelvan tipi araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Otomobilin adeta hurdaya döndüğü kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, adrese ulaşan ekiplerce yapılan müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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