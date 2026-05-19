'Para kuleleri'nden CHP’ye atama

CHP Sözcüsü Zeynel Emre hakkında parti kulislerinde dikkat çeken iddialar gündeme geldi. İddiaya göre, “Para kuleleri” davasında da adı geçen ve yargı süreci devam eden Canan Kaftancıoğlu’nun eski danışmanı Mustafa Can Poyraz’ın CHP kadrosuna alındığı öne sürüldü. Bu süreçte, 11 yıldır partide görev yapan bir kadın sekreterin herhangi bir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığı belirtilirken, boşalan pozisyona Poyraz’ın getirildiği iddia edildi. Kulislerde ayrıca, Meclis kadrolarında boş pozisyonlar bulunmasına rağmen Emre’nin kendi danışmanını kadroya aldırdığı, geçmişte de bazı danışmanlarının görevine kısa sürede son verdiği konuşuluyor. Parti içinde bazı isimlerin, Emre’nin personele yönelik tavrından rahatsız olduğu öne sürülüyor.