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Parolapara’nın faaliyet izni iptal edildi

Parolapara’nın faaliyet izni iptal edildi

08:116/06/2026, Cumartesi
IHA
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Parolapara’nın faaliyet izni iptal edildi.
Parolapara’nın faaliyet izni iptal edildi.

Parolapara’nın faaliyet izninin iptal edilmesine dair karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Merkez Bankası tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye 20 Haziran 2013 tarih ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında 28 Temmuz 2022 tarih ve 11284/20883 sayılı Merkez Bankası kararı ile verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni Kanunun 16’ıncı maddesinin birinci fıkrasının bendi, 19’uncu maddesi ve 21’inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca iptal edildi.


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