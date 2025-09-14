Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Parti içi fırtına büyüyor: CHP’nin kurultay davasında gözler yarınki mahkemede

Parti içi fırtına büyüyor: CHP’nin kurultay davasında gözler yarınki mahkemede

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
09:5914/09/2025, Sunday
G: 14/09/2025, Sunday
Yeni Şafak
Sonraki haber
Kemal Kılıçdaroğlu - Özgür Özel
Kemal Kılıçdaroğlu - Özgür Özel

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda yaşanan şaibelerle ilgili açılan davada gözler 15 Eylül’e çevrildi. Kararın açıklanması beklenen tarihte en güçlü senaryonun 'mutlak butlan' kararı olduğu, bu durumda eski yönetimin göreve geri döneceği konuşuluyor. Kılıçdaroğlu'nun geri dönüşüyle partinin içinden çıkılamaz bir krize girmesi beklenirken mahkemeden çıkacak kararla ilgili kulislerde iki farklı ihtimal daha dile getiriliyor...

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) siyasi gerilim tırmanıyor.


Kurultay sürecindeki şaibe tartışmaları ve yolsuzluk dosyaları gündemden düşmezken, gözler 38. Olağan Kurultay’a ilişkin açılan davaya çevrildi.


İlk somut gelişme İstanbul’da yaşandı. Mahkeme, İstanbul İl Başkanı
Özgür Çelik
ve ekibini görevden aldı; yerine
Gürsel Tekin
getirildi.

15 Eylül kritik tarih


Parti kulislerinde 15 Eylül tarihi dönüm noktası olarak görülüyor. Davada çıkması beklenen kararın en güçlü ihtimalinin 'mutlak butlan' olduğu ifade ediliyor.


  • Böyle bir durumda eski yönetimin göreve dönmesi ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlık koltuğuna oturması kesin gözüyle bakılıyor.

Özgür Özel cephesinde hareketlilik


Kulislerde konuşulanlara göre,
Özgür Özel
ve ekibi bu senaryoya karşı hazırlıklarını sürdürüyor. Mahkemeden çıkacak olası bir butlan kararında genel merkezden ayrılmama ve polisle karşı karşıya gelme ihtimalleri gündemde.




Limon ve gaz maskesi tedariği


tv100 yayınına katılan Gürbüz Evren’in iddiasına göre, CHP Genel Merkezi’nde olağanüstü tedbirler alınıyor. Binaya kasa kasa limon getirildiği, gaz maskesi sipariş edildiği ve hatta yatak kurulup uzun süreli nöbet düzenine geçildiği öne sürüldü.


Parti yönetimi, özellikle gençlik kolları aracılığıyla 81 ilden örgüt üyelerini Ankara’ya çağırdı. İl ve ilçe teşkilatlarının otobüs kaldırarak binlerce partiliyi başkente taşıyacağı öğrenildi.


İkinci Kılıçdaroğlu dönemi başlayabilir


"Mutlak butlan"
kararı çıkması halinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun görevi kabul edeceği, hatta yeni yol haritasını şimdiden hazırladığı konuşuluyor. Bu da CHP’de önümüzdeki günlerin oldukça sert geçeceğinin işareti olarak yorumlanıyor.

Partinin bölünebileceği ve Özgür Özel'in yeni bir parti kuracağı da siyaset kulislerinde dolaşan iddialar arasında.



#CHP
#kurultay
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Özgür Özel
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İzmir'de bugün su kesintisi olacak ilçeler hangileri? 14 Eylül Pazar İZSU su kesintisi olan mahalle ve sokakları tek tek açıkladı: Saatlerce sürecek