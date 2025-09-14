Parti içi fırtına büyüyor: CHP’nin kurultay davasında gözler yarınki mahkemede

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda yaşanan şaibelerle ilgili açılan davada gözler 15 Eylül’e çevrildi. Kararın açıklanması beklenen tarihte en güçlü senaryonun 'mutlak butlan' kararı olduğu, bu durumda eski yönetimin göreve geri döneceği konuşuluyor. Kılıçdaroğlu'nun geri dönüşüyle partinin içinden çıkılamaz bir krize girmesi beklenirken mahkemeden çıkacak kararla ilgili kulislerde iki farklı ihtimal daha dile getiriliyor...
Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) siyasi gerilim tırmanıyor.
Kurultay sürecindeki şaibe tartışmaları ve yolsuzluk dosyaları gündemden düşmezken, gözler 38. Olağan Kurultay’a ilişkin açılan davaya çevrildi.
15 Eylül kritik tarih
Parti kulislerinde 15 Eylül tarihi dönüm noktası olarak görülüyor. Davada çıkması beklenen kararın en güçlü ihtimalinin 'mutlak butlan' olduğu ifade ediliyor.
- Böyle bir durumda eski yönetimin göreve dönmesi ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlık koltuğuna oturması kesin gözüyle bakılıyor.
Özgür Özel cephesinde hareketlilik
Limon ve gaz maskesi tedariği
tv100 yayınına katılan Gürbüz Evren’in iddiasına göre, CHP Genel Merkezi’nde olağanüstü tedbirler alınıyor. Binaya kasa kasa limon getirildiği, gaz maskesi sipariş edildiği ve hatta yatak kurulup uzun süreli nöbet düzenine geçildiği öne sürüldü.
Parti yönetimi, özellikle gençlik kolları aracılığıyla 81 ilden örgüt üyelerini Ankara’ya çağırdı. İl ve ilçe teşkilatlarının otobüs kaldırarak binlerce partiliyi başkente taşıyacağı öğrenildi.