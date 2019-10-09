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POLİTİKA BARIŞ PINARI HAREKATI

Parti liderlerinin Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamaları: Allah evlatlarımızı korusun

Parti liderlerinin Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamaları: Allah evlatlarımızı korusun

Barış Pınarı Harekatı hakkında açıklamada bulunan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Dualarımız, kahraman askerlerimizin burnu dahi kanamadan Barış Pınarı Harekatı'nın bir an önce başarılı bir şekilde tamamlanması için. Allah evlatlarımızı korusun, Allah evlatlarımızı muzaffer eylesin" dedi. Türkiye'nin kutlu bir sefere çıktığını belirten MHP lideri Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti, saat 16.00 itibarıyla başlayan Barış Pınarı Harekatı ile bekasını ve milli varlığını çok ciddi şekilde tehdit eden hain ve bölücü örgütleri yuvalandığı ve saklandığı coğrafi alanlarda etkisiz hale getirmek için kutlu bir sefere çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Dualarımız, kahraman askerlerimizin burnu dahi kanamadan Barış Pınarı Harekatı'nın bir an önce başarılı bir şekilde tamamlanması için" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Dualarımız, kahraman askerlerimizin burnu dahi kanamadan Barış Pınarı Harekatı'nın bir an önce başarılı bir şekilde tamamlanması için. Allah evlatlarımızı korusun, Allah evlatlarımızı muzaffer eylesin" değerledirmesinde bulundu.

MHP lideri Bahçeli: Türkiye kutlu bir sefere çıkmıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti, saat 16.00 itibarıyla başlayan Barış Pınarı Harekatı ile bekasını ve milli varlığını çok ciddi şekilde tehdit eden hain ve bölücü örgütleri yuvalandığı ve saklandığı coğrafi alanlarda etkisiz hale getirmek için kutlu bir sefere çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Devletimize feraset ve dirayet diliyorum

Temel Karamollaoğlu, "Barış Pınarı Harekatı" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Ordumuza başarı, devletimize feraset ve dirayet diliyorum. Mehmetçiklerimizin sağ salim yurdumuza dönmesini ve bir an evvel coğrafyamızda huzurun hakim olmasını temenni ediyorum. Allah yardımcımız olsun." ifadelerine yer verdi.

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