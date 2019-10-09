Parti liderlerinin Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamaları: Allah evlatlarımızı korusun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Dualarımız, kahraman askerlerimizin burnu dahi kanamadan Barış Pınarı Harekatı'nın bir an önce başarılı bir şekilde tamamlanması için" dedi.

Dualarımız, kahraman askerlerimizin burnu dahi kanamadan #BarışPınarıHarekatı'nın bir an önce başarılı bir şekilde tamamlanması için… Allah evlatlarımızı korusun, Allah evlatlarımızı muzaffer eylesin. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 9, 2019

Kemal Kılıçdaroğlu, "Dualarımız, kahraman askerlerimizin burnu dahi kanamadan Barış Pınarı Harekatı'nın bir an önce başarılı bir şekilde tamamlanması için. Allah evlatlarımızı korusun, Allah evlatlarımızı muzaffer eylesin" değerledirmesinde bulundu.

MHP lideri Bahçeli: Türkiye kutlu bir sefere çıkmıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti, saat 16.00 itibarıyla başlayan Barış Pınarı Harekatı ile bekasını ve milli varlığını çok ciddi şekilde tehdit eden hain ve bölücü örgütleri yuvalandığı ve saklandığı coğrafi alanlarda etkisiz hale getirmek için kutlu bir sefere çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

Ordumuza başarı, devletimize feraset ve dirayet diliyorum.



Mehmetçiklerimizin sağ salim yurdumuza dönmesini ve bir an evvel coğrafyamızda huzurun hakim olmasını temenni ediyorum.



Allah yardımcımız olsun.#BarışPınarıHarekatı — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) October 9, 2019

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Devletimize feraset ve dirayet diliyorum

Temel Karamollaoğlu, "Barış Pınarı Harekatı" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Ordumuza başarı, devletimize feraset ve dirayet diliyorum. Mehmetçiklerimizin sağ salim yurdumuza dönmesini ve bir an evvel coğrafyamızda huzurun hakim olmasını temenni ediyorum. Allah yardımcımız olsun." ifadelerine yer verdi.

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