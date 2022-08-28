Gündem Partisi de yalnız bıraktı Kılıçdaroğlu olmazsa CHPli biri aday olsun
ANKARA

Partisi de yalnız bıraktı: Kılıçdaroğlu olmazsa CHP’li biri aday olsun!

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Partisi de yalnız bıraktı: Kılıçdaroğlu olmazsa CHP’li biri aday olsun!
Arşiv

CHP’nin başını çektiği 6’lı masanın adaylığına onay vermediği Kemal Kılıçdaroğlu’nu partisi de yarı yolda bıraktı. Daha önce yüksek perdeden adayımız “Kemal Kılıçdaroğlu” diyen CHP yönetimi, adaylık konusunda son kararı 6’lı masaya bıraktı. CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak’ın ardından CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin de aday için bu kez “CHP’li biri olsun” kriterini belirledi.

CHP KİMLİĞİ ÖNDE OLAN BİR İSİM

Gürsel Tekin, önceki gün katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tekin, 2023 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimleri için belirlenecek adayın CHP kimliğinin önde olması gerektiğini belirterek, CHP Genel Başkanı veya onun belirleyeceği bir ismin aday olması gerektiğini savundu. Tekin, “Benim kişisel düşüncem, bu partinin mutfağında yetişmiş bir insan olarak söylüyorum, mutlaka CHP kimliği ile olması gerekiyor. Çünkü CHP baştan itibaren gerçekten çok ciddi özveride bulundu. Hem bu işin kurucu partisi olarak ve bu kadar çabayı sarf eden bir siyasi partinin lideri ya da liderin tarif edeceği bir isim olmalı diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu: İttifak kabul ederse aday olacağım
GÜNDEM
Kemal Kılıçdaroğlu: İttifak kabul ederse aday olacağım

CHP’li seçmenden Kılıçdaroğlu’na: Sevilmiyorsun aday olma senlik işler değil
OYNAT 01:01
CHP’li seçmenden Kılıçdaroğlu’na: Sevilmiyorsun aday olma senlik işler değil
CHP'li bir seçmen, internet üzerinden yaptığı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası Cumhurbaşkanlığı adaylığına tepki gösterdi: “Aday olma, sen bu ülkede sevilen bir adam değilsin. Muhalifler bile seni sevmiyor. Gitmiş bir de İslam Sempozyumunda Marx'tan alıntı yapıyor. 'Derdin ne, bu nasıl bir basiretsizlik?' Yırtacağım kendimi. Aday olma senlik işler değil'


İstanbulda tarihi operasyon

İstanbul'da tarihi operasyon

​Bakan Muş 'Ele geçirilen en yüksek miktar' diyerek duyurdu.
Gizli birim üyeleri itiraf etti

Gizli birim üyeleri itiraf etti

​BAE ABD'yi CUA ile gözetliyor.
Barış Yarkadaş: Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlunun adaylığını istemiyor

​Trabzonspor, Umut Bozok ve kulübü Lorient ile prensip anlaşmasına vardı.

​Akaryakıta bir indirim daha geliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.