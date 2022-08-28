Partisi de yalnız bıraktı: Kılıçdaroğlu olmazsa CHP’li biri aday olsun!

CHP’nin başını çektiği 6’lı masanın adaylığına onay vermediği Kemal Kılıçdaroğlu’nu partisi de yarı yolda bıraktı. Daha önce yüksek perdeden adayımız “Kemal Kılıçdaroğlu” diyen CHP yönetimi, adaylık konusunda son kararı 6’lı masaya bıraktı. CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak’ın ardından CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin de aday için bu kez “CHP’li biri olsun” kriterini belirledi.

CHP KİMLİĞİ ÖNDE OLAN BİR İSİM

Gürsel Tekin, önceki gün katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tekin, 2023 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimleri için belirlenecek adayın CHP kimliğinin önde olması gerektiğini belirterek, CHP Genel Başkanı veya onun belirleyeceği bir ismin aday olması gerektiğini savundu. Tekin, “Benim kişisel düşüncem, bu partinin mutfağında yetişmiş bir insan olarak söylüyorum, mutlaka CHP kimliği ile olması gerekiyor. Çünkü CHP baştan itibaren gerçekten çok ciddi özveride bulundu. Hem bu işin kurucu partisi olarak ve bu kadar çabayı sarf eden bir siyasi partinin lideri ya da liderin tarif edeceği bir isim olmalı diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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GÜNDEM Kemal Kılıçdaroğlu: İttifak kabul ederse aday olacağım