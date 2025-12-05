Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
'Patates hat'lara neşter vurulacak

'Patates hat'lara neşter vurulacak

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:005/12/2025, Cuma
G: 5/12/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Niyazi Acar.
Niyazi Acar.

Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar, 11'inci Yargı Paketi ile GSM dolandırıcılığına karşı ciddi önlemlerin alınacağını ifade etti.

TBMM Adalet Komisyonu'nda konuşan Acar, teklifin telefon hatları ve banka hesapları üzerinden yapılan dolandırıcılık yöntemlerini büyük ölçüde engelleyeceğini söyledi. Acar, 'patates hat' adı verilen çoğunlukla yabancıların üzerine kayıtlı olan ve kullanan kişiye ait olmayan hatlar üzerinden aranan kişiler üzerinde inandırıcılık oluşturmak için 'call center' efekti oluşturulduğunu söyledi. Yeni düzenlemeyle hatların yabancılara ait olduğu, gerçek failleri bulunamadığı için hat alırken parmak izi, göz, yüz, el ve benzeri kişiye ait eşsiz özellikleri içeren biyometrik verilerle hat alabilmesi sağlanacak. İkinci olarak da banka hesap numaralarını alırken yine bu biyometrik veriler kullanılacak.



#Adalet Bakanlığı
#Telefon Hattı
#GSM
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Vaktinizi ve kazancınızı zayi etmeyin