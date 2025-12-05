'Patates hat'lara neşter vurulacak

TBMM Adalet Komisyonu'nda konuşan Acar, teklifin telefon hatları ve banka hesapları üzerinden yapılan dolandırıcılık yöntemlerini büyük ölçüde engelleyeceğini söyledi. Acar, 'patates hat' adı verilen çoğunlukla yabancıların üzerine kayıtlı olan ve kullanan kişiye ait olmayan hatlar üzerinden aranan kişiler üzerinde inandırıcılık oluşturmak için 'call center' efekti oluşturulduğunu söyledi. Yeni düzenlemeyle hatların yabancılara ait olduğu, gerçek failleri bulunamadığı için hat alırken parmak izi, göz, yüz, el ve benzeri kişiye ait eşsiz özellikleri içeren biyometrik verilerle hat alabilmesi sağlanacak. İkinci olarak da banka hesap numaralarını alırken yine bu biyometrik veriler kullanılacak.