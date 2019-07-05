Pençe Harekatı ile koordineli olarak Kandil ve Hakurk'a hava harekatı düzenlendi Kandil ve Hakurk vuruldu Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Hakurk bölgelerine yönelik, Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.

Haber Merkezi 05 Temmuz 2019, 15:49 Son Güncelleme: 05 Temmuz 2019, 15:55 AA