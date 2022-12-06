Pençe Kilit'te binbaşı şehit: Mehmet Duman 1 yaşında bir çocuk babasıydı

Irak’ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit Harekâtında Komando Binbaşı Mehmet Duman (41) şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit bölgesinde teröristlerce önceden döşenen el yapımı patlayıcının (EYP)patlaması sonucu Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman’ın şehit olduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

Şehit Duman’ın acı haberinin babaevine ulaşması sonrası evine Türk bayrağı asıldı.

1 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU YETİM KALDI

Duman’ın şehadet haberi Adana’daki ailesine ulaştı. Askeri yetkililer, şehit Mehmet Duman’ın merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi’ndeki evine giderek eşi Beyhan Duman’a şehadet haberini verdi. Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz ve askeri yetkililer de şehidin Ceyhan ilçesi Sağkaya Mahallesi’ndeki babaevine gitti. Burada da Kaymakam Yılmaz ve yetkililer, baba Ali ve anne Aysel Duman’a acı haberi ulaştırdı. Şehidin kent merkezindeki evi ile Ceyhan’daki babaevine Türk bayrakları asıldı.

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Bir yaşında 1 çocuk babası binbaşı Mehmet Duman’ın cenazesinin bugün Adana’da toprağa verileceği öğrenildi.