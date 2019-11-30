Pencereden düşen ikizlerden biri ağır yaralanırken, diğerini ise direğe tırmanan kurye kurtardı

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çiğdem Aygün adlı anne ikiz çocuklarının karınlarını doyurup onlar oynarken uykuya daldı. Bu sırada 1,5 yaşındaki ikizler Eymen ile Seymen adlı kardeşler oturma odasında oynarken çıktıkları kanepenin üzerinden pencereye yaklaştılar.

OYNAT 00:46 Pencereden düşen bebek ağır yaralanırken, diğeri son anda kurtarıldı Samsun'da birinci katın penceresinden kaldırıma kafa üstü düşen 1,5 yaşındaki bebek ağır yaralandı. Kız kardeşi de yoldan geçen motosikletli kuryenin aydınlatma direğine tırmanarak pencereye ulaşması sonucu düşmekten son anda kurtarıldı. BiP'te paylaş

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Eymen ağır yaralandı

İkizlerden Eymen Aygün birinci katın penceresinden kafa üste yere düşerek ağır yaralandı. Çocuğun düştüğünü fark eden komşular 112’yi arayarak yardım istedi. Bu sırada komşular ikizlerden Seymen Aygün’ün de aynı pencereden düşmek üzere olduğunu fark edince panik içinde yardım istediler.

İHA İkizlerden Eymen Aygün birinci katın penceresinden kafa üste yere düşerek ağır yaralandı.

Seymen'i motosikletli kurye kurtardı

Bu sırada bir tüpgaz servisinde çalışan motosikletli kurye Metin Duman (29) tüp siparişini teslim ettiği adresten dönerken olayı fark edince müdahale etti. İkizlerden diğerinin de pencereden düşmek üzere olduğunu gören Metin Duman, hiç tereddüt etmeden sokak aydınlatma direğine tırmanarak pencereye ulaşıp diğer çocuğu da düşmekten kurtardı.

İHA İkizlerden diğerinin de pencereden düşmek üzere olduğunu gören Metin Duman, aydınlatma direğine tırmanarak bebeği kurtardı.

Anne göz yaşına boğuldu

Ağır yaralanan Eymen Aygün, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kafasından kırıklar olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen minik Eymen, ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Anne Çiğdem Aygün ise hastanede göz yaşına boğuldu.

İHA İkizlerden Eymen Aygün birinci katın penceresinden kafa üste yere düşerek ağır yaralandı.

Diğer ikizi düşmekten kurtaran kurye Metin Duman, kendisinin de 2 çocuğunun olduğunu, olayı görünce hızlı bir şekilde direğe tırmanıp düşmek üzere olan çocuğu kurtardığını söyledi.

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İHA Düşmekten son anda kurtulan Seymen bebek.

Çocuğun düşme ve motosikletli kuryenin direğe tırmanma anı ise güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.