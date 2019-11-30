Gündem Pencereden düşen ikizlerden biri ağır yaralanırken, diğerini ise direğe tırmanan kurye kurtardı
SAMSUN

Pencereden düşen ikizlerden biri ağır yaralanırken, diğerini ise direğe tırmanan kurye kurtardı

Pencereden düşen ikizlerden biri ağır yaralanırken, diğerini ise direğe tırmanan kurye kurtardı

Samsun’da birinci katın penceresinden kaldırıma kafa üstü düşen 1,5 yaşındaki bebek ağır yaralandı. Kız kardeşi de yoldan geçen motosikletli kuryenin aydınlatma direğine tırmanarak pencereye ulaşması sonucu düşmekten son anda kurtarıldı.

Haber Merkezi İHA
Pencereden düşen bebeği ağır yaralanan anne göz yaşlarına boğuldu.
Pencereden düşen bebeği ağır yaralanan anne göz yaşlarına boğuldu.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çiğdem Aygün adlı anne ikiz çocuklarının karınlarını doyurup onlar oynarken uykuya daldı. Bu sırada 1,5 yaşındaki ikizler Eymen ile Seymen adlı kardeşler oturma odasında oynarken çıktıkları kanepenin üzerinden pencereye yaklaştılar.

Pencereden düşen bebek ağır yaralanırken, diğeri son anda kurtarıldı
OYNAT 00:46
Pencereden düşen bebek ağır yaralanırken, diğeri son anda kurtarıldı
Samsun'da birinci katın penceresinden kaldırıma kafa üstü düşen 1,5 yaşındaki bebek ağır yaralandı. Kız kardeşi de yoldan geçen motosikletli kuryenin aydınlatma direğine tırmanarak pencereye ulaşması sonucu düşmekten son anda kurtarıldı.


Eymen ağır yaralandı

İkizlerden Eymen Aygün birinci katın penceresinden kafa üste yere düşerek ağır yaralandı. Çocuğun düştüğünü fark eden komşular 112’yi arayarak yardım istedi. Bu sırada komşular ikizlerden Seymen Aygün’ün de aynı pencereden düşmek üzere olduğunu fark edince panik içinde yardım istediler.

İHA
İkizlerden Eymen Aygün birinci katın penceresinden kafa üste yere düşerek ağır yaralandı.

Seymen'i motosikletli kurye kurtardı

Bu sırada bir tüpgaz servisinde çalışan motosikletli kurye Metin Duman (29) tüp siparişini teslim ettiği adresten dönerken olayı fark edince müdahale etti. İkizlerden diğerinin de pencereden düşmek üzere olduğunu gören Metin Duman, hiç tereddüt etmeden sokak aydınlatma direğine tırmanarak pencereye ulaşıp diğer çocuğu da düşmekten kurtardı.

İHA
İkizlerden diğerinin de pencereden düşmek üzere olduğunu gören Metin Duman, aydınlatma direğine tırmanarak bebeği kurtardı.

Anne göz yaşına boğuldu

Ağır yaralanan Eymen Aygün, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kafasından kırıklar olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen minik Eymen, ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Anne Çiğdem Aygün ise hastanede göz yaşına boğuldu.

İHA
İkizlerden Eymen Aygün birinci katın penceresinden kafa üste yere düşerek ağır yaralandı.

Diğer ikizi düşmekten kurtaran kurye Metin Duman, kendisinin de 2 çocuğunun olduğunu, olayı görünce hızlı bir şekilde direğe tırmanıp düşmek üzere olan çocuğu kurtardığını söyledi.

İHA
Düşmekten son anda kurtulan Seymen bebek.

Çocuğun düşme ve motosikletli kuryenin direğe tırmanma anı ise güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

82 yaşındaki kadın, şampuan ve masa ile hırsızı alt etti: 'Çok yanlış bir ev seçti'
DÜNYA
82 yaşındaki kadın, şampuan ve masa ile hırsızı alt etti: 'Çok yanlış bir ev seçti'
PKK bir paçavradır

PKK bir paçavradır

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 89'uncu gününde.
Çok korktumama Allah yardım etti

Çok korktum
ama Allah yardım etti

Hattat rolüyle dikkat çeken Öke, yenisafak.com'a konuştu.
Barış Pınarında büyük kırılma oluştu

Barış Pınarı'nda büyük kırılma oluştu

​Teslim olan PKK'lı 2 terörist örgütteki büyük çöküşü anlattı.
Evi işaretlenen vatandaş konuştu

Evi işaretlenen vatandaş konuştu

"​Belediye başkan yardımcısı 'Evinizi yıktırırım' demişti".
25 bin yeni Bylock

25 bin yeni Bylock

FETÖ'nün programını kullanan aktif kamu görevlileri tespit edildi.
Nadir görülen zehir hayatlarını kararttı

Nadir görülen zehir hayatlarını kararttı

Bir gramı bile 1 milyon insanı öldürecek güçte.

17 yıllık<br>ortaklık bitiyor

17 yıllık
ortaklık bitiyor

​Koç Grubu İtalyanlar ile fesih anlaşması imzaladı.

Rakiplerimiz <br>belli oluyor

Rakiplerimiz
belli oluyor

​EURO 2020'de kura çekimi bugün yapılacak.
Taraftar minibüsü <br>tırla çarpıştı

Taraftar minibüsü
tırla çarpıştı

Bursasporlu 17 taraftar kazada yaralandı.
Mevsim normallerinin üzerine çıkacak

Mevsim normallerinin üzerine çıkacak

​İstanbul, Kocaeli ve Sakarya için yeni uyarı.
Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

​Gölün bu kadar popüler olmasının sebebi kuşkusuz nefes kesen manzarası.
Ambulans<br> hırsızına tahliye

Ambulans
hırsızına tahliye

​İstanbul Üniversitesi'ne ait ambulansı çalmıştı.
Akaryakıt izdihamı!

Akaryakıt izdihamı!

​Lübnan'daki grev sonrası istasyonlara akın oldu.
Samsun'da inanılmaz olay

Samsun'da inanılmaz olay

​İkizlerden biri ağır yaralandı, diğeri son anda kurtuldu.
Duvarı çekiçle yıktı

Duvarı çekiçle yıktı

​Esenler otogarında ilginç olay.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.