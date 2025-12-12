Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Pendik'te yangında ölen 3 çocuk son yolculuğuna uğurlandı

Pendik'te yangında ölen 3 çocuk son yolculuğuna uğurlandı

17:2812/12/2025, Cuma
G: 12/12/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Pendik’te bir evde dün meydana gelen ve yangın esnasında içeride bulunan Ö.S. (2), Z.S. (5) ve C.Ç. (9), feci şekilde hayatını kaybetmişti.
Pendik’te bir evde dün meydana gelen ve yangın esnasında içeride bulunan Ö.S. (2), Z.S. (5) ve C.Ç. (9), feci şekilde hayatını kaybetmişti.

İstanbul Pendik'te bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 çocuğun cenazesi, Kartal'daki Nursen Özdayı Safa Camisi'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

İstanbul Pendik'te bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 çocuğun cenazesi, Kartal'daki Nursen Özdayı Safa Camisi'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alınan Cennet Çelikkol (9), Zülfikar Sepetci (5) ve Özden Sepetci'nin (2) cenazesi araçla camiye getirildi.

İkindi vakti düzenlenen cenaze törenine, çocukların babası Emrah Çelikkol ile bazı yakınları katıldı.

Çelikkol, bu sırada çocuklarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Cenazeler, kılınan namazın ardından Pendik Yeni Şeyhli Mezarlığı’nda defnedildi.

Ne olmuştu?

Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak'taki bir evde, 11 Aralık gecesi henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının ardından 1 numaralı dairede bilinci kapalı şekilde bulunan 4 çocuk hastaneye kaldırılmıştı.

Cennet Çelikkol (9), Zülfikar Sepetci (5) ve Özden Sepetci (2) isimli çocuklar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

2014 doğumlu Muhammed Ali Çelikkol’un ise kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım servisindeki tedavisinin devam ettiği bildirilmişti.





#Cenaze namazı
#Pendik
#yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Akaryakıt fiyatları 13 Aralık’ta değişiyor: Motorine yüzde 4 indirim geliyor