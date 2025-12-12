Pendik'te yangında ölen 3 çocuk son yolculuğuna uğurlandı

İkindi vakti düzenlenen cenaze törenine, çocukların babası Emrah Çelikkol ile bazı yakınları katıldı.

Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak'taki bir evde, 11 Aralık gecesi henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı.

Cennet Çelikkol (9), Zülfikar Sepetci (5) ve Özden Sepetci (2) isimli çocuklar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.