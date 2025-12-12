Üç kardeş yangında can verdi

Pendik’te gece yarısı yükselen alevler, üç küçük kardeşin hayatını söndürdü. Cennet Çelikkol (9), Zülfikar Sepetci (5) ve Özden Sepetci (2) kurtarılamazken, Muhammed Ali Çelikkol (11) yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Yangın sırasında anne Selvi Sepetci’nin hasta bebeğini tedavi için hastaneye götürdüğü, baba T.Ö.’nün ise gözaltında bulunduğu öğrenildi. Yangının kesin nedeni itfaiye raporuyla belirlenecek.
Pendik’te gece yarısı çıkan yangın, 2,5 ve 9 yaşlarındaki üç kardeşin yaşamını yitirmesine neden oldu. Evde yalnız bırakılan dört çocuktan üçü hastanede kurtarılamazken, ağır yaralı bir çocuk yoğun bakımda tedavi altında.
Yürekleri sızlatan olay önceki gece 02.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak’ta bulunan iki katlı binanın giriş katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangında alevleri fark eden mahalleli, durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirirken bir yandan da çocukları kurtarmak için seferber oldu.
AĞIR YARALI
O sırada evde bulunan Cennet Çelikkol (9), Zülfikar Sepetci (5), Özden Sepetci (2) ve Muhammed Ali Çelikkol (11), bilinci kapalı şekilde daire içinde bulundu. Mahalle sakinleri camı ve demir korkulukları kırarak yoğun duman altındaki eve girip çocukları güçlükle dışarı çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastanelere sevk edilen çocuklardan Cennet, Zülfikar ve Özden tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Muhammed Ali’nin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
ANNE HASTANEDE BABA GÖZALTINDA
Yapılan ilk incelemelere göre çocukların annesi Selvi Sepetci, 2025 doğumlu diğer çocuğu Ela Nur Zurnacı’yı tedavi için Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdüğü için yangın sırasında evde değildi. Baba T.Ö.’nün ise başka bir suç nedeniyle aranma kaydı bulunduğu ve yangın anında polis merkezinde gözaltında olduğu tespit edildi. Anne Selvi Sepetci, ifadesinin ardından kusur durumu dikkate alınarak savcılık tarafından serbest bırakıldı. Yangının kesin çıkış nedeni, itfaiyenin hazırlayacağı raporla netlik kazanacak.
Abla ne olursun çocuklarımı kurtar
- Mahalle sakini Şükran Yeniyayla, “İçeride felaket bir şekilde duman vardı. Dışarıdan camın demirini kırdık içeriye birisini soktuk ve çocukları dışarı çıkarttık. Annelerine telefon açtığımda ‘Abla ne olursun çocuklarımı kurtar’ diye bağırdı” ifadelerini kullandı. Mahalle sakinlerinden Bayram Yoldaş ise yaşadıklarını şöyle anlattı: “Gece eve geldim, bir yanık kokusu aldım. Pencereyi açınca dumanı gördüm. Aşağı indiğimizde alev kapıdan yüzümüze vurdu. İçeri girip çocukları bulmaya çalıştık ama duman çok yoğundu. Camı kırıp bir arkadaşımızı içeri soktuk, çocukların dördü de yerde yatıyordu. Çocuklardan birisinin ağzından köpük geliyor, nefes alıyordu, hemen onu aldık.”