Üç kardeş yangında can verdi

Mahalle sakini Şükran Yeniyayla, “İçeride felaket bir şekilde duman vardı. Dışarıdan camın demirini kırdık içeriye birisini soktuk ve çocukları dışarı çıkarttık. Annelerine telefon açtığımda ‘Abla ne olursun çocuklarımı kurtar’ diye bağırdı” ifadelerini kullandı. Mahalle sakinlerinden Bayram Yoldaş ise yaşadıklarını şöyle anlattı: “Gece eve geldim, bir yanık kokusu aldım. Pencereyi açınca dumanı gördüm. Aşağı indiğimizde alev kapıdan yüzümüze vurdu. İçeri girip çocukları bulmaya çalıştık ama duman çok yoğundu. Camı kırıp bir arkadaşımızı içeri soktuk, çocukların dördü de yerde yatıyordu. Çocuklardan birisinin ağzından köpük geliyor, nefes alıyordu, hemen onu aldık.”