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İSTANBUL

Pikniğe gitmek için evden çıktılar: Hadımköy'de 3 kız çocuğu kayboldu

Hadımköy’de yaşayan Eslem Tuana Yüksel (15), Efsa Yüksel (13) ve Nazar Memiş (11) isimli 3 kız çocuğuna dün akşamdan beri ulaşılamıyor. Pikniğe gitmek için evden çıkan kızlardan 20 saattir haber alınamayan aileleri polise başvurdu. Polis, güvenlik kameralarında çantaları ile evden çıktığı görülen kızları arıyor.

Haber Merkezi İHA
Pikniğe gitmek için evden çıktılar: Hadımköyde 3 kız çocuğu kayboldu
Eslem Tuana Yüksel, Efsa Yüksel, ve Nazar Memiş'e 20 saattir ulaşılamıyor.

Hadımköy'de dün, saat 17.30 sularında pikniğe gitmek üzere evlerinden çıkan Nazar Memiş, (11) Eslem Yüksel (15) ve Efsa Yüksel (13) bir daha evlerine geri dönmedi. Evlerinden piknik yapmak için çıkan küçük kız çocuklarının çantasında yiyecek ve yanlarında 5 TL para olduğu biliniyor. Evlerinden çıkarken güvenlik kameralarına görülen çocukların daha sonra haber alınamadı.

  • Esrarengiz şekilde kaybolan 3 kız çocuğunun arama çalışmaları polis ve aileleri tarafından devam ediyor. Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceleme çalışmaları sürüyor.

Kaçakçılık operasyonunda beş aydır kayıp olan 17 yaşındaki kız bulundu
GÜNDEM
Kaçakçılık operasyonunda beş aydır kayıp olan 17 yaşındaki kız bulundu


SIRT ÇANTALARIYLA EVDEN AYRILDILAR
Eslem ve Efsa Yüksel’in babası Bülent Yüksel kızların dün 17.30 civarında evden piknik yapmak için çıktıklarını anlatarak, "Komşu kızı ile birlikte piknik yapacağız diye dışarı çıkıyorlar. Sürekli çocuklar piknik yapar oynarlardı. Üzerlerinde sırt çantaları vardı. İçine piknik yapmak için bir şeyler almışlar. Ayrıca annelerinde 5’er lira para almışlar bisküvi almak için. Bebek elbisesi dikeceğiz diye elbise almışlar. Akşam ezanından sonra gelmeyince kaybolduklarını fark ettik. Bu saate kadar aramaya devam ediyoruz. Buradaki halk arkadaşlar, bekçi arkadaşlar, polis hep birlikte arıyoruz. Bir sonuç elde edemedik. Tek başlarına bir yere gitme alışkanlıkları da yok gezme alışkanlıkları yok" ifadelerini kullandı.

21 yıldır kayıp oğlunu arıyor: Bu acıyla artık yaşayamıyorum
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Gölcük ilçesinde yaşayan Vahdettin Er, 2000 yılında kaybolan oğlu Serkan Er'i bulabilmek için arayışları aralıksız sürdürüyor.
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. O dönem 15 yaşında olan Serkan'ın kaybolmasından kendisini sorumlu tutan Er, aradan geçen süreçte hem işini kaybetmesine hem de eşiyle boşanmasına rağmen oğlunu aramaktan vazgeçmedi.
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Oğlunun fotoğrafını ilçenin çeşitli yerlerine yapıştırarak çare arayan Vahdettin Er, Serkan'ı gören ya da tanıyan kişilerin kendisine ulaşmasını istedi.
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Kaybolmadan önce oğluna internet kafeye gittiği için tokat attığını anlatan Vahdettin Er, Benim çocuğumun kaybolduğu yıllarda ben okuldan bir hafta izin almıştım ona. Annesi hasta olduğu için onu hastaneye yatıracaktık. Oğlumu sabah çarşıya gönderdim. O dönemlerde köfte ekmek tezgahımız vardı. Sabah saat 07.00'de tezgahı açtı. Çarşıya gelip, onu arayınca bulamadım. Daha sonra internet kafede buldum. Arkasından dokununca kalktı, dışarı çıktı. Ben de çenesine bir tane vurdum. Malzemeleri alması için para verdim. Sonra da 'Eve git' dedim. Eve gitmemiş. Okula gitmiş. Arkadaşları saat 15.00'te benden köfte almaya geldi. Ben onlara, 'Serkan'ı gördünüz mü?' diye sorunca, bana 'Serkan'ın eve gideceği şeklinde bazı şeyler söyledi' dediler. Ben de korkup tezgahı kapattım ve bunun peşine düştüm. Ama bulamadım.
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Kaybolduktan 2 gün sonra bir telefon açtı. 'Baba, nasılsın?' deyip kapadı. Bir daha da sesini duyamadım. Kaybolduktan sonraki sabah öğretmenleri İzmit'ten gelirken, Seymen'de durakta görmüşler. Onlara, 'Annem hastanede yatıyor. Onu görmeye gidiyorum' demiş. Bir daha da gören olmamış. Öğretmen okula gelince diğer öğrenciler Serkan'ın kayıp olduğunu söylemişler. O da, 'Eyvah' demiş ama iş işten geçti. Eğer Serkan'ı gören, bilen, tanıyan varsa, Allah rızası için bize bir haber versin dedi.
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Oğlunu bulmak için tüm varlığını sattığını söyleyen Vahdettin Er, Ben oğlumu 21 yıldır arıyorum. Bir haber çıkaramadım. Elimde, avucumda ne varsa döktüm. Şu anda perişan bir durumdayım. Param olsa bir o kadar daha dökerdim. Yeter ki oğlumdan en ufak bir haber çıkarayım. 21 yıl geçmesine rağmen halen acım taze. Onunla yatıp, onunla kalkıyorum. Bugün perişan bir haldeyim. Ben oğlumu aramaktan vazgeçmedim, geçmeyeceğim. Elimde neyim var, neyim yoksa onun yoluna döktüm ve dökeceğim.
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Bugün içim yanıyor. Her sabah kalktığımda kahroluyorum. Ne olursunuz, bilen, gören varsa bir haber versin. Bu acıyla artık yaşayamıyorum. Ben KOAH hastasıyım. Lütfen bize yardımcı olun diye konuştu.
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21 yıldır kayıp oğlunu arıyor: Bu acıyla artık yaşayamıyorum
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 2000 yılında kaybolan oğlu Serkan'ı 21 yıldır ara vermeden arayan ve bu süreçte hastalanan Vahdettin Er, oğlunun bulmak için tüm mal varlığını satarken, oğlu Serkan hakkında bilgisi olanların ise kendisine ulaşmaları için çağrıda bulunuyor.


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