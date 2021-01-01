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POLİTİKA MUĞLA

Pınar’ın babası o ismi açıkladı: CHP’li vekilden ahlaksız teklif

Pınar’ın babası o ismi açıkladı: CHP’li vekilden ahlaksız teklif

Vahşice öldürülen Pınar Gültekin’in babası Sıddık Gültekin, davadan vazgeçmesi için kendisini arayanın CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin olduğunu açıkladı. Gültekin, üstelik kendisine para da teklif edildiğini söyledi. Gültekin, taziyeden 20 gün sonra bu kez CHP Hizan İlçe Başkanı Aydın Sadak’ın akrabalarını ve arkadaşlarını devreye soktuğunu anlattı: Bana geldiler. Ziyaret sırasında Süleyman Girgin aradı. ‘Ne kadar istersen veririz davadan vazgeç’ dediler, para teklif ettiler. Vazgeçmedim.

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Sıddık Gültekin
Sıddık Gültekin

Muğla Ula’da canice katledilen Pınar Gültekin’in babası Sıddık Gültekin, kendisini arayıp ‘Davadan vazgeç’ diyen isimleri 4 Ocak’ta görülecek davada açıklayacağını söylemişti. Yalan haberlerden dolayı konuşmak zorunda kaldığını ifade eden acılı baba, dün o isimleri açıkladı. Sıddık Gültekin, “Ben acılı bir babayım. Ayın 16’sında benim kızım Muğla’da diri diri yakıldı. Ayın 23’ünde CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin beni arayıp taziye dileğinde bulundu. Sonra da bana ‘Davadan vazgeç, kamu davası zaten devam eder. Biz gerekeni yapacağız’ dedi” ifadelerini kullandı.

Pınar Gültekin

BABAYA AHLAKSIZ TEKLİF

  • Gültekin İstanbul’da düzenlediği basın toplantısında şunları kaydetti: Bu katilin annesi CHP Muğla’da başkanmış. Benim söyleyeceğim kelimeler harfi harfine doğrudur, aksi ispat edilirse intihar ederim. “Aynısı sizin kızınıza yapsalar vazgeçer miydiniz” deyip telefonu da olayı da kapadım. Taziyeden 20 gün sonra yine arandım. CHP Hizan İlçe Başkanı Aydın Sadak akrabalarımı, arkadaşlarımı devreye soktu. Bana geldiler. “Sizi kim aradı” dedim. “Süleyman Girgin” dediler. Telefonu çıkarıp gösterdiler. Girgin olduğunu gördüm. Ziyaret sırasında Süleyman Girgin aradı. “Ne kadar istersen veririz davadan vazgeç” dediler, para teklif ettiler. Vazgeçmedim.

Süleyman Girgin

KIZIM SATILIK DEĞİL

Benim kızıma çok iftira atıldığı için isterlerse İstanbul’un tapusunu üzerime yapsınlar, davadan vazgeçmeyeceğim. Ben zaten yaşayan bir ölüyüm. İstanbul’a döndüm, iki sefer daha aradı. Ben neden yalan atayım? Ben bu haberlere çok üzülüyorum. Hiçbir siyasi partiye üye değilim. Derdim parti değil. İftira da atmıyorum. Veli Ağababa ve Özgür Özel’e aynısını söyledim, ismi de söyledim. 4 Ocak’ta açıklama yapacaktım. Ben yalan söylediysem nasıl haber çıkmadan ilçe başkanını görevden alıyorlar? Bazı insanlar parasına malına güveniyor. Benim kızım satılık değil. Böyle bir şey kabul edilemez. Bütün Türkiye’nin arkamda olduğunu hissediyorum.

KILIÇDAROĞLU CEVAP VERMEDİ

  • Sarıyer’deki Atatürk Kent Ormanı’nı ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Süleyman Girgin’le ilgili sorulara cevap vermedi. Pınar Gültekin’in babasının açıklamaları ve acılı aileye para teklif edilmesi sorulan Kılıçdaroğlu, “Buna yanıt verdim zaten” diyerek soruyu cevapsız bıraktı. Kılıçdaroğlu’nun danışmanları ise “Soru alamayacağımızı belirttik” dedi.

Hizan İlçe Başkanı görevden alınmış

Aydın Sadak

Sıddık Gültekin’in ismini verdiği Hizan İlçe Başkanı Aydın Sadak’ın CHP yönetimi tarafından apar topar görevden alındığı ortaya çıktı. Sadak’ın görevden alındığını CHP Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık 26 Aralık’ta duyurdu. Uyanık, Facebook’tan paylaştığı mesajında şunları kaydetti: “Bilgilerinize arz ederim. Hizan CHP İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri görevden alınmıştır.”

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Pınar'ın babası Gültekin: CHP'li Süleyman Girgin bana 'davadan' vazgeç dedi.

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