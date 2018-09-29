Gündem Pistten çıkan uçak karayolu ile Millet Kıraathanesi olmak için taşındı
TRABZON

Pistten çıkan uçak karayolu ile Millet Kıraathanesi olmak için taşındı

Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada aprona yönelecekken pistten çıkan uçağın Yomra'da Millet Kıraathanesi yapılmasına onay verilmişti. Onayın ardından karayolu ile Yomra'ya götürülen uçağın taşınma işlemi yaklaşık 2 saat sürdü. O anlarda yolda uçağı görenler ise kısa bir süre şaşkınlık yaşadı.

Haber Merkezi AA
Millet kıraathanesi yapılacak uçak karayolu ile taşındı
Millet kıraathanesi yapılacak uçak karayolu ile taşındı
Millet kıraathanesi yapılacak uçak karayolu ile taşındı
AA
Millet kıraathanesi yapılacak uçak karayolu ile taşındı
Millet kıraathanesi yapılacak uçak karayolu ile taşındı
AA
Millet kıraathanesi yapılacak uçak karayolu ile taşındı
Millet kıraathanesi yapılacak uçak karayolu ile taşındı
AA
Millet kıraathanesi yapılacak uçak karayolu ile taşındı
Millet kıraathanesi yapılacak uçak karayolu ile taşındı
AA
Millet kıraathanesi yapılacak uçak karayolu ile taşındı
Millet kıraathanesi yapılacak uçak karayolu ile taşındı
AA
Millet kıraathanesi yapılacak uçak karayolu ile taşındı
Millet kıraathanesi yapılacak uçak karayolu ile taşındı
AA
Millet kıraathanesi yapılacak uçak karayolu ile taşındı
Millet kıraathanesi yapılacak uçak karayolu ile taşındı
AA
Millet kıraathanesi yapılacak uçak karayolu ile taşındı

Trabzon Havalimanı'nda 13 Ocak'ta pistten çıkması sonucu hizmet dışı kalan uçağın gövdesi ile diğer aksamının Yomra ilçesine nakli tamamlandı.

Trabzon Havalimanı'na inen uçak pistten çıkmıştı

Sahil yolu ulaşıma kapatıldı

Gece saatlerinde Trabzon Havalimanı'ndan yüklü bulunduğu yer dorsesi ile hareket ettirilen 18 ton ağırlığındaki uçak, polis ve Yomra Belediyesi ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda Karadeniz Sahil Yolu'na çıkarıldı.

Pistten çıkan uçak Millet Kıraathanesi olacak

2 saatte taşındı

Trafiğin tek yönlü olarak kapatıldığı güzergahta yavaş şekilde seyreden yer dorsesi, Yalıncak mevkisindeki yol çalışmaları nedeniyle bir süre bekletildi. Ekiplerin, dorsenin geçeceği alanda yaptığı genişletme çalışmanın ardından yola devam edildi.

Pistten çıkan uçak Millet Kıraathanesi olacak

Yer dorsesinin karayolunda üst geçitlerin olduğu alanlardan geçişi sırasında ise çarpma ihtimaline karşı sık sık kontroller yapıldığı görüldü.

Pistten çıkan uçak Millet Kıraathanesi olacak

Yaklaşık 2 saat süren nakil işleminin son aşamasında ise 35 metre uzunluğundaki uçak, ilçe merkezinde Kent Meydanı Projesi'nin yapılacağı alana getirildi.

"15 Temmuz Millet Kıraathanesi" olacak

Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, nakil işleminin ardından yaptığı açıklamada, yaklaşık bir haftadır uçakta söküm çalışmalarının sürdürüldüğünü söyledi.

Pistten çıkan uçak Millet Kıraathanesi olacak

Çalışmalara ilişkin bilgi veren Sağıroğlu, "Programladığımız gibi bugün de nakledilmesi kararlaştırılmıştı. Güzergahta bazı üst geçitlerimizin yükseklik mesafesi çok kritik seviyedeydi. Teknik arkadaşlarımız çok güzel şekilde geçişi sağladılar. Kazasız bir şekilde de buraya getirildi. İnşallah ilerleyen günlerde kurulum ve restorasyon çalışmalarına başlayacağız." diye konuştu.

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Pistten çıkan uçak Millet Kıraathanesi olacak

Sağıroğlu, uçağın "15 Temmuz Millet Kıraathanesi" olarak hizmet vereceğini dile getirdi.

Hem ilçeye hem de bölgeye gelen turistlere bu hizmeti vermenin mutluluğunu yaşayacaklarını anlatan Sağıroğlu, "İçerisinde sinema, kütüphane ve kafeteryaya kadar her türlü aktiviteyi düşünüyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Sağıroğlu, taşıma şirketi sahiplerinin Trabzonlu olması dolayısıyla bu nakil için belediye tarafından herhangi bir ödeme yapılmayacağını sözlerine ekledi.

Pistten çıkan uçak Millet Kıraathanesi olacak

Denize metreler kala durabilmişti

Ankara-Trabzon seferini gerçekleştiren Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağı, 13 Ocak'ta Trabzon Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmış, denize metreler kala durabilen uçaktaki 162 yolcu ve 6 kişilik mürettebat güvenli bir şekilde tahliye edilmişti.

Pistten çıkan uçak Millet Kıraathanesi olacak

Kazanın ardından büyük çaplı kurtarma operasyonuyla Trabzon Havalimanı apronunun bir bölümüne çekilen ve hizmet dışı kalan "Zeynep" adlı uçağın iç bölümündeki teknik donanım ve diğer malzemelerin sökümü ise 23 Temmuz-12 Eylül tarihlerinde 6'sı mühendis 15 kişilik ekip tarafından tamamlanmıştı.

Uçağın gövdesi ve gövde aksamı ise Yomra Belediyesinin müracaatı üzerine, Ticaret Bakanlığınca "millet kıraathanesi" olarak kullanılmak şartıyla bu belediyeye bedelsiz tahsis edilmişti.

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