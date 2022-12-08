Pitbullu saldırganlara ateş edip bir kişiyi öldüren polisin ifadesine ulaşıldı: Kendimi korumaya çalıştım

Yenikapı Katip Kasım Mahallesi Langa Hisarı'nda polis memuru K.A. ile pitbull cinsi iki köpeği gezdiren Poyraz Gelener, C.K. ve B.A.P. arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında köpekleri saldırtan şüphelileri durdurmak için silahını ateşleyen K.A., Poyraz Gelener'in ölümüne neden oldu. Olayla ilgili gözaltına alınan polis memuru K.A. ve saldırganlardan B.A.P. adliyeye sevk edildi. C.K.'nın ise tanık sıfatı ile ifadesinin alındığı öğrenildi. Savcılık sorgusunun ardından polis memuru K.A. ve B.A.P. nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Polis memuru K.A., 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, şüpheli B.A.P. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"KÖPEĞİ GÖRÜNCE AŞIRI PANİK YAPTIM"

Polis memuru K.A.'nın mahkemedeki ifadesinde, suçlamayı kabul etmediğini belirterek, "Beni küçükken köpek ısırdığı için, fobim var. Pitbull köpeğini görünce aşırı panik yaptım. Bana sormuş olduğunuz C.K'nın beyanının içeriğini kabul etmem. Kendisi bana bıçak çekti, bir de köpekleri bana doğru saldırttı. Köpek beni ısırmadı. Olay çok kısa sürdü. Kendimi korumaya çalıştım. Boğuşma izleri vardır. Kesinlikle maktule doğru ateş etmedim. Sadece köpekten ve bıçaktan kendimi korumak istedim" dedi.

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