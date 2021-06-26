PKK yine sivilleri hedef aldı: Bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütü PKK/YPG, Afrin’de masum sivillere yönelik bombalı terör saldırılarına bir yenisini daha ekledi.

Bombalı bir aracı sivillerin kullandığı yolda patlatan teröristler 3 masum sivili katlederken 3 sivili de yaraladı.

Sivilleri hedef alan PKK/YPG ile mücadelemiz sürecek."