PKK yine sivilleri hedef aldı: Bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Terör örgütü PKK/YPG, Afrin’de masum sivillere yönelik bombalı terör saldırılarına bir yenisini daha ekledi.
Bombalı bir aracı sivillerin kullandığı yolda patlatan teröristler 3 masum sivili katlederken 3 sivili de yaraladı.
Sivilleri hedef alan PKK/YPG ile mücadelemiz sürecek."
Terör örgütü PKK/YPG, Afrin’de masum sivillere yönelik bombalı terör saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Bombalı bir aracı sivillerin kullandığı yolda patlatan teröristler 3 masum sivili katlederken 3 sivili de yaraladı. Sivilleri hedef alan PKK/YPG ile mücadelemiz sürecek! pic.twitter.com/AbvLeWtejq
Terör örgütü PKK/YPG, Afrin’de masum sivillere yönelik bombalı terör saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Bombalı bir aracı sivillerin kullandığı yolda patlatan teröristler 3 masum sivili katlederken 3 sivili de yaraladı. Sivilleri hedef alan PKK/YPG ile mücadelemiz sürecek! pic.twitter.com/AbvLeWtejq— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 26, 2021