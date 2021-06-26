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ANKARA

PKK yine sivilleri hedef aldı: Bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti

MSB, "Terör örgütü PKK/YPG, Afrin’de masum sivillere yönelik bombalı terör saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Bombalı bir aracı, sivillerin kullandığı yolda patlatan teröristler, 3 masum sivili katlederken 3 sivili de yaraladı" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi DHA
PKK yine sivilleri hedef aldı: Bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti
Saldırıda kullanılan bombalı araç

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütü PKK/YPG, Afrin’de masum sivillere yönelik bombalı terör saldırılarına bir yenisini daha ekledi.

Bombalı bir aracı sivillerin kullandığı yolda patlatan teröristler 3 masum sivili katlederken 3 sivili de yaraladı.

Sivilleri hedef alan PKK/YPG ile mücadelemiz sürecek."

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