PKK’nın çekilmesi takip altında

Terörsüz Türkiye için hem sahada hem de Meclis’te çalışmalar aralıksız devam ediyor. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Dayanışma Komisyonu, çalışmalarını aralıksız sürdürürken sahada da MİT, terör örgütü PKK’nın her anını kayıt altına alıyor. Temmuz ayında İmralı’nın çağrısı doğrultusunda silah bıraktığını ve sonrasında Türkiye’den çekildiğini açıklayan PKK, kamp olarak kullandığı birçok noktadan da çekiliyor.





MİT KONTROLÜNDE 17 KÖYÜ BOŞALTTI

17 Kasım’da “16 Kasım akşamı itibarıyla Zap alanında çatışma riski oluşturan güçlerimiz farklı uygun sahalara çekilmiş durumdadır. Mevcut haliyle söz konusu alanda çatışma riski tamamen ortadan kaldırılmıştır” açıklaması yapan PKK’nın daha önce Irak’ta 17 köyü de boşalttığı öğrenildi. PKK, üs, depo ve sağlık merkezi olarak kullanılan 17 köyden Irak Ulusal Ordusu ve MİT gözetiminde ayrıldı. Ardından TSK, kontrol amacıyla köylere girdi.





SİLAHLAR SİNCAR’DA!

Çekilme sürecini yakından takip eden MİT ve TSK, silah bırakma süreci de yakından izliyor. Saha kaynaklarına göre PKK, silahları Suriye’nin kuzeyindeki SDG birliklerine yakın konumdaki Musul’a bağlı Sincar kentinde depoladı. Silahların teslim edilmek yerine SDG’ye verilip verilmeyeceği de güvenlik güçleri tarafından anlık olarak takip ediliyor.



