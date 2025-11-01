Bütçede PKK gerginliği

2026 bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ilk gerginlik, Meclis bütçesi görüşülürken yaşandı. İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, Meclis Başkanı Kurtulmuş'a terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın 2013'te yayınlanan bir metnini gündeme getirerek, "Bu konvansiyonun başında Numan Kurtulmuş olmalı, açıklaması var. Bu açıklamayı yıllar sonra yerine getirdiniz. Sizin PKK seviciliğinizi anlıyorum da Öcalan'ın Numan Kurtulmuş sevdası nereden geliyor, anlamıyorum" dedi. Suçlamalara sert tepki gösteren Kurtulmuş, “Ben 7 ceddi ortada olan adamım, siyasi mücadelesi malum olan biriyim. Ağır ve yaralayıcı söz kapsamının çok üstünde bir hadsizliktir. Bu arkadaşımız bu salonda bu söylediği sözlerden vazgeçtiğini açıkça ortaya koymalıdır. Ben PKK sempatizanı sevdalısı falan değilim, eğer böyle kabul ediyorsanız, bunu size iade ediyorum. Bu yaptığınız siyasi şovu da böyle basit numaralarla sürdürmeyin. Eğer bir sevdalı olacaksam ben bu vatana millete sevdalıyım. Bu lafı söylemek en hafif tabiriyle hadsizliktir, terbiyesizliktir. Ben bu salondan kalkıyorum” deyip salonu terk etti.