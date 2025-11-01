Yeni Şafak
Bütçede PKK gerginliği

Uğur Duyan
04:001/11/2025, Cumartesi
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Plan ve Bütçe Komisyonunda, TBMM'nin 2026 yılı bütçe görüşmelerinde önemli değerlendirmelerde bulundu.

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda “İçinde bulunduğumuz bölgesel ve küresel şartlar Türkiye'nin gerçekten artık terör meselesini tamamıyla geride bırakması gerektiğini Türkiye'nin terör meselesini çözerek kalıcı barış ve kardeşliği sağlayacak adımları atması gerektiğini zorunlu kılmaktadır” diyen Kurtulmuş, sivil anayasa konusunda da “Yeni anayasa yapılması ve antidemokratik uygulamalardan kurtulması, bu Meclis'in ödevlerindendir” ifadelerini kullandı.

BÜTÇE GERGİN BAŞLADI

2026 bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ilk gerginlik, Meclis bütçesi görüşülürken yaşandı. İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, Meclis Başkanı Kurtulmuş'a terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın 2013'te yayınlanan bir metnini gündeme getirerek, "Bu konvansiyonun başında Numan Kurtulmuş olmalı, açıklaması var. Bu açıklamayı yıllar sonra yerine getirdiniz. Sizin PKK seviciliğinizi anlıyorum da Öcalan'ın Numan Kurtulmuş sevdası nereden geliyor, anlamıyorum" dedi. Suçlamalara sert tepki gösteren Kurtulmuş, “Ben 7 ceddi ortada olan adamım, siyasi mücadelesi malum olan biriyim. Ağır ve yaralayıcı söz kapsamının çok üstünde bir hadsizliktir. Bu arkadaşımız bu salonda bu söylediği sözlerden vazgeçtiğini açıkça ortaya koymalıdır. Ben PKK sempatizanı sevdalısı falan değilim, eğer böyle kabul ediyorsanız, bunu size iade ediyorum. Bu yaptığınız siyasi şovu da böyle basit numaralarla sürdürmeyin. Eğer bir sevdalı olacaksam ben bu vatana millete sevdalıyım. Bu lafı söylemek en hafif tabiriyle hadsizliktir, terbiyesizliktir. Ben bu salondan kalkıyorum” deyip salonu terk etti.

USTA’NIN YERİNE ÇÖMEZ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş toplantıya 10 dakika ara verdi ancak ara yarım saati aştı. AK Partili vekiller Usta'ya tepki gösterdi. Komisyondaki kriz 1,5 saatin sonunda aşıldı. Muş'un odasında yapılan görüşmede, İYİ Parti Komisyon Sözcüsü Erhan Usta'nın müzakerelerin geri kalan kısmına katılmaması kararlaştırıldı. Usta'nın yerine İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez devam etti. Bunun üzerine Kurtulmuş, salona geri döndü.




