Fidan ve Tunç komisyonda

Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, terör örgütü PKK’nın Türkiye’deki unsurlarını geri çekmesinin ardından ilk kez toplandı. 16’ncı toplantısını yapan komisyonda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sunum yaptı. Yapılan oylamayla sunumlar basına kapalı gerçekleştirildi.

NİHAİ RAPOR SAFHASINDA

Toplantının açılışında konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Komisyon çalışmalarında hakikaten belli bir noktaya geldiğimizi ve artık yavaş yavaş nihai raporu hazırlama safhasına ilerlediğimizi görüyorum. Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki, 5 Ağustos tarihinden beri yürütülen komisyon çalışmaları fevkalade başarılı bir şekilde yürümektedir” dedi.

TBMM’YE GÖNDERİLECEK

“Ümit ederim ki, son güne kadar da böyle devam edecektir” vurgusu yapan Kurtulmuş, “Bundan sonraki süreçte, örgütün sahadaki varlıklarını tasfiye ettiğini ülkemizin güvenlik birimleri tarafından tespit edilmesiyle birlikte TBMM, sürecin gerektirdiği yasal düzenlemeleri yerine getirecektir. Komisyonumuzun bu noktadaki önemli görevi ise tek tek yasa metinlerini hazırlamak değil, genel çerçeveyi teklif ederek TBMM’ye göndermektir” diye konuştu.

TÜRKİYE MODELİ ÖRNEK OLACAK

Komisyon çalışmalarında büyük bir mesafe alındığını belirten Kurtulmuş, “Türkiye modeli diyebileceğimiz bu model, inşallah önümüzdeki dönemde başarıyla sonuçlanıp tam manasıyla Türkiye’nin, ‘Terörsüz Türkiye’ hedefine ulaşmasıyla birlikte model birçok ülke de örnek olarak alınacak ve birçok ülkedeki çatışma çözümleri için ışık tutacaktır” ifadelerini kullandı.

ÜYELERE IRA DAVETİ

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun bazı üyeleri IRA’nın silah bırakma sürecini yerinde incelemek için İrlanda’nın başkenti Dublin’e gidiyor. İngiltere merkezli Demokratik Gelişim Enstitüsü (DPI), “çatışma çözümü ve barış inşası” çalışması kapsamında, komisyonun 8 üyesini İrlanda örneğini incelemek ve Kuzey İrlanda’da çatışma sürecini bitiren 1998 tarihli Hayırlı Cuma Anlaşmasını (Good Friday) incelemek üzere davet etti. Bu sabah yola çıkacak komisyon üyeleri arasında CHP’den Sezgin Tanrıkulu, Oğuz Kaan Salıcı, AK Parti’den Abdurrahman Babacan, DEM’den Gülistan Kılıç Koçyiğit, Celal Fırat, Yeni Yol Partisi'nden Mehmet Emin Ekmen, Bülent Kaya ve Mustafa Bilici var. Komisyon üyelerine SETA Vakfı ve eski Akil İnsanlar Heyeti Üyesi Yılmaz Ensarioğlu da eşlik edecek.







