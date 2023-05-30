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PKK'nın iki numaralı partisi olan İYİ Parti Cumhur İttifakı için 'Katiller' dedi

Manisa Turgutlu'da İYİ Parti İlçe Başkanı Önder Ertaş, Cumhur İttifakı için ''Katiller'' paylaşımı yaptı. Türkiye Cumhuriyeti'nin askerlerini şehit eden terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak olan İYİ Parti, Cumhur İttifakı için ''Katiller kazandı'' dedi. İlçe Başkanı olduğu İYİ Parti için geçtiğimiz aylarda terörist Sabri Ok skandal açıklamalarda bulunmuştu. Terör elebaşı Sabri Ok, örgütün yayın organına yaptığı açıklamada terör örgütü PKK ve İYİ Parti'nin aynı yerde olduğunu söyledi.

09:09 . 30/05/2023 Salı
Yeni Şafak
PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak içinde olan İYİ Partili, Cumhur İttifakı için 'Katiller' dedi

PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak içinde olan İYİ Partili, Cumhur İttifakı için 'Katiller' dedi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinin İYİ Parti İlçe Başkanı Önder Ertaş, kimlerle ittifak içinde olduğuna bakmadan Cumhur İttifakı için iftara atmaya başladı. Seçimi kaybetmelerini hazmedemeyen İYİ Partili Ertaş, sosyal medya hesabından ''Katiller kazandı'' paylaşımı yaptı.



Teröristbaşı Sabri Ok: PKK ve İYİ Parti aynı yerde


Geçtiğimiz günlerde terörist Sabri Ok yayınladığı videoda terör örgütü PKK ve İYİ Parti'nin aynı yerde durduğunu söyledi. PKK ve İyi Parti aynı yerde diyen terör elebaşı şu ifadeleri kullandı,
''PKK, İYİ Parti aynı yerde. Biz faşizme karşıyız. Onlar da şu an karşıyız diyorlar. Eğer böyle katıksız faşist olmasaydılar herkes böyle bir tutum sergilemezdi.''



"AK Parti'yi yenmek için Millet İttifakı kuruldu"



AK Parti'yi yenmek hep beraber hareket edilmeli diyen Ok şöyle konuştu:
"Şu an seçimlerin konusu demokratik bir şekilde bu iktidarın sonunu getirebilecekler mi, getiremeyecekler mi? Demokratik siyasetin, siyasetçilerin ve diğer partiler seçimde sonuç almak, bu faşizmin sonunu getirip tekrar parlamenter sisteme geri dönmek istiyorlar. Bunu da belirmeliyim ki parlamenter sistem de tamamen demokratik bir sistem anlamına gelmiyor. İçeriği önemli ama şu an mühim olan bu faşizmin yıkılmasıdır. Bundan dolayı seçimlerde Millet İttifakı ile Emek ve Demokrasi İttifakı kuruldu."

PKK'dan açık açık destek almalarına rağmen Cumhur İttifakı için ''Katiller'' dedi



İYİ Parti Turgutlu İlçe Başkanı Önder Ertaş, sosyal medyasından ''Katiller kazandı'' diyerek paylaşım yaptı. Ertaş'ın paylaşımlarının çoğuna bakıldığında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve ittifakının galibiyetini kabullenememesi dikkatlerden kaçmadı.

HÜDA PAR, Hizbullah ile ilişkilerine dair açıklama yapmasına rağmen hala iftira atarak HÜDA PAR'ı ve diğer ittifak üyelerini kirletmeye çalıştı. Sinan Oğan ve Devlet Bahçeli için
''Hiç mi utanmadınız katil Hizbullah ile yan yana olmaya''
ifadelerini kullandı.


Ertaş'ın bir diğer paylaşımı ise başörtüsüne 'Bez parçası' diyen Kılıçdaroğlu desteklenirse kimse ayrıştırılmayacak dedi. Paylaşımında
''Ne olur İYİ düşünün İYİ olsun. Ayrıştırıcı değil birleştirici olacağız. Biz kimseyi bölmeyeceğiz herkese eşit davranacağız. Onun için Kemal Kılıçdaroğlu''
dedi.












#İYİ Parti
#PKK
#Önder Ertaş
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