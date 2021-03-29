Gündem PKKnın sözde gümrük koordinasyonu sorumlusu etkisiz hale getirildi
ANKARA

PKK'nın sözde gümrük koordinasyonu sorumlusu etkisiz hale getirildi

PKK'nın sözde gümrük koordinasyonu sorumlusu etkisiz hale getirildi

MİT ve TSK'nın Irak kuzeyindeki Kandil'de düzenlediği operasyonda, PKK/KCK'nın sözde gümrük koordinasyonu sorumlusu Ömer Aydın etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi AA
PKKnın sözde gümrük koordinasyonu sorumlusu etkisiz hale getirildi
Mehmetçik, PKK'ya göz açtırmıyor

PKK/KCK'nın üst düzey kadrolarını yerel istihbarat ağı ile takip eden MİT, birbirinden ve faaliyetlerinden tamamen habersiz istihbarat şebekeleri'ni de kullanarak PKK/KCK'nın sözde gümrük koordinasyonu sorumlusu 'Renas Aydın' kod adlı terörist Ömer Aydın'ın, Irak kuzeyindeki Kandil'de olduğunu tespit etti. Ayrıca farklı bölgelerden intikal eden istihbarı bilgileri de analiz eden MİT, Ömer Aydın'ı adım adım takip etti. Elde edilen bilgiler ile teröristin saklandığı yeri belirleyen MİT, TSK ile beraber 2 Şubat Salı günü operasyon düzenledi. Operasyonda terörist Ömer Aydın, etkisiz hale getirildi.

1999 yılından bu yana örgüt içinde faaliyet yürüten teröristin, PKK/KCK'nın Irak-İran sınırında gerçekleştirdiği insan ve silah kaçakçılığı ile uyuşturucu trafiğinin sorumluları arasında yer aldığı belirlendi. Sözde gümrük faaliyetleri ile örgüte haraç toplayan teröristin, aynı zamanda örgütün en güvendiği isimler arasında yer aldığı saptandı.

Balıkesir merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 21 şüpheli gözaltına alındı
GÜNDEM
Balıkesir merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 21 şüpheli gözaltına alındı

ABD'nin terör koordinatörü: Suriye Temsilcisi sadece PKK ile görüşüyor
DÜNYA
ABD'nin terör koordinatörü: Suriye Temsilcisi sadece PKK ile görüşüyor

Fransa'da PKK'ya operasyon: Örgüt bağlantılı dernek ve iş yerlerine baskın
DÜNYA
Fransa'da PKK'ya operasyon: Örgüt bağlantılı dernek ve iş yerlerine baskın

Abone Ol Google News
15 milyonu geçti

15 milyonu geçti

​Koronavirüsle mücadelede önemli aşama.
Son hamsiler tezgahta

Son hamsiler tezgahta

​'Böyle giderse sadece resimde göreceğiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

​1. Su Şurası Lansmanı programında konuşuyor.

​Yüzde 96,4'ü yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandı.

Devlet <br>desteğiyle kurdu

Devlet
desteğiyle kurdu

Şimdi Türkiye'nin her yerine gönderiyor.

​"Bizim için bu kılıç çok önem arz etmektedir"

​Renault ve Tofaş'ın ardından Ford Otosan da üretime ara veriyor.

​Mısır medyası geminin normal rotasına döndüğünü yazdı.

Kar Kaplanları'nın zorlu mücadelesi.
Ölüm riskine aldırmadan poz veriyorlar

Ölüm riskine aldırmadan poz veriyorlar

​Kelebekler Vadisi'nde tehlikeli fotoğraf çekimi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.