PKK/YPG Suriye’de terör estiriyor: Bir kişiyi öldürüp 11 kişiyi alıkoydular

15:4616/12/2025, Salı
AA
Suriye'Deki teröristler (Arşiv)
Suriye'Deki teröristler (Arşiv)

Suriye’nin Deyrizor ili doğusunda baskın düzenleyen PKK/YPG'li teröristler, bir kişiyi öldürerek, 11 kişiyi de alıkoydu.

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG, Deyrizor ilinin doğusundaki El-Susah beldesinde baskın düzenledi.

Söz konusu baskında bir kişiyi öldüren örgüt üyeleri, 11 kişiyi alıkoydu.



Köylere baskın düzenliyorlar


PKK/YPG, dün de Halep ilinin doğusunda yer alan Aynelarab'ın köylerine baskın düzenleyerek 15 kişiyi alıkoymuştu.


Terör örgütü, işgal altında tuttuğu Rakka, Haseke, Deyrizor ve Halep ili kırsalında sık sık hukuksuz şekilde sivilleri alıkoyuyor.




