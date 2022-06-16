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POLİTİKA

Polise yumruk atan DBP'li Aydeniz'in fezlekesi Meclise ulaştı

DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığına ilişkin fezleke, Meclis Başkanlığına ulaştı. TBMM Başkanı Şentop, DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezlekeyi bekletmeden Anayasa Adalet Karma Komisyonuna gönderdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Polise yumruk atan DBPli Aydemirin fezlekesi meclise ulaştı
DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığına ilişkin fezleke, Meclis Başkanlığına ulaştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır vekili Salihe Aydeniz hakkında Kadıköy'de izinsiz gösteri sırasında polis memuruna tokat attığı gerekçesiyle hazırladığı soruşturma evrakı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti.

Kadıköy'de teröristbaşı Öcalan lehine sloganlar atıldı: Bir HDP'li kargaşada polisin yüzüne yumruk attı
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Kadıköy'de teröristbaşı Öcalan lehine sloganlar atıldı: Bir HDP'li kargaşada polisin yüzüne yumruk attı
HDP, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması için 'Gemlik Yürüyüşü' adı altında bir organizasyon düzenlendi.

Günler öncesinden çağrı yapan HDP, bugün İstanbul Kadıköy'de toplandı. PKK yandaşları, bebek katili Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması için sloganlar atarken HDP'li bir kişinin polise yumruk attığı anlar da kameralara yansıdı.

TBMM Başkanı Şentop bekletmedi: Fezleke Meclis Başkanlığına ulaştı

  • DBP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz'in dokunulmazlığına ilişkin fezleke, Meclis Başkanlığına ulaştı.
  • TBMM Başkanı Şentop, DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezlekeyi bekletmeden Anayasa Adalet Karma Komisyonuna gönderdi.

Polise yumruk atmıştı! DBP'li Salihe Aydeniz için hazırlanan fezleke Ankara'ya gönderildi
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