Polise yumruk atan DBP'li Aydeniz'in fezlekesi Meclise ulaştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır vekili Salihe Aydeniz hakkında Kadıköy'de izinsiz gösteri sırasında polis memuruna tokat attığı gerekçesiyle hazırladığı soruşturma evrakı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti.
TBMM Başkanı Şentop bekletmedi: Fezleke Meclis Başkanlığına ulaştı
- DBP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz'in dokunulmazlığına ilişkin fezleke, Meclis Başkanlığına ulaştı.
- TBMM Başkanı Şentop, DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezlekeyi bekletmeden Anayasa Adalet Karma Komisyonuna gönderdi.