'Polisim' diye dolandırdı: Yakalanınca 'tövbeler olsun parasını almadım' dedi

Mersin'de 24 Mayıs'ta polise giden M.K., elinde telsizi ile kendisini polis olarak tanıtan bir kişinin üst aramasını yaparak cebinde bulunan 2 bin 800 TL'sini ve nüfus cüzdanını aldığını daha sonra namaz kılmak için camiye girdiğinde ise uzaklaştığını söyleyip, şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Yapılan çalışmaların ardından şüphelinin S.Ç. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan S.Ç., emniyete götürüldü.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve benzer birçok suçtan kaydı olan S.Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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"beraber gezdik, dolaştık parasını almadım"

S.Ç., adliyeye sevk edilirken kendisini görüntüleyen gazetecilerin, "Kendinizi polis olarak tanıtıp parasını mı aldınız?" sorusuna, "Yalan söylüyor. Öyle bir şey yok. Birbirimizi tanıyoruz, aramızda daha önceden mesele vardı. Tövbeler olsun. Beraber gezdik, dolaştık parasını almadım" diye yanıt verdi.