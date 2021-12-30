TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programının bu haftaki konuğu Akademisyen Ekonomist Prof. Dr. Mete Gündoğan oldu. Sunucu Taha Hüseyin Karagöz'ün, "Rahmetli Oğuzhan Asiltürk'ün vefatından önce genel başkanlığa Asiltürk tarafından destekleneceğiniz yönünde iddialar vardı. Ne kadar doğru?" sorusuna yanıt veren Gündoğan, "Oğuzhan Asiltürk'ün yapmaya çalıştığı bir şey vardı ama ne kadar gerçekleşirdi, ne olurdu, bilemem" diye konuştu.

Gündoğan konuşmasının devamında Cumhur İttifakı'nın görüşüne daha yakın olduğunu vurguladı.

OYNAT 04:15 Prof. Dr. Mete Gündoğan: Oğuzhan Asiltürk Saadet Partisi Genel Başkanlığımı istiyordu Prof. Dr. Mete Gündoğan, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında, Saadet Partisi Genel Başkanlığına aday olacağı iddialarına yanıt verdi. Parti tabanında kendisine yönelik ilgi olduğunu ifade eden Gündoğan, 'Oğuzhan Asiltürk'ün yapmaya çalıştığı bir şey vardı ama ne kadar gerçekleşirdi, ne olurdu, bilemem' diye konuştu. Cumhur İttifakı'nın görüşüne daha yakın olduğunu belirten Gündoğan, 'Şahsi olarak baktığımda Cumhur İttifakı dediğimiz ittifakta olan arkadaşların birçoğuyla daha yakın görüşüp, daha rahat konuşup tartışabiliyorum.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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"ASİLTÜRK SAADET PARTİSİ GENEL BAŞKANLIĞIMI İSTİYORDU"

Gündoğan konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ben Saadet Partisi'nin Kurucular Kurulu üyesi olduğum için arkadaşlarla bağlarım devam ediyor. Herhangi bir ile gittiğim zaman gerek benim tanıdığım arkadaşları aradığımda gerekse oradaki arkadaşlar denk geldiğinde illa oturup sohbet ediyoruz. Ben orada sıcak olarak görüyorum ilgiyi alakayı. Ama bunu bütün Milli Görüşçülerde görüyorum. Bu bütün Milli Görüşçülerin Saadet Partisi'nin tabanını oluşturduğu anlamına gelmiyor. Mesela gittiğimiz yerde geçmişte beraber siyaset yaptığımız ama şu an AK Parti'de olan arkadaşları da görüyorum, yahut Yeniden Refah Partisi'nde olan arkadaşları da görüyorum. Yani Milli Görüş Erbakan Hoca'nın vefatından sonra öyle bir yere geldi ki bütün partilerde bir şekilde tabanı oluştu. Çoktur, azdır; sevenleri, takip edenleri var.

Ben yıllar boyunca hem Erbakan Hoca'nın vefatına kadar danışmanlığını devam ettirdim hem de eğitim başkanlığı yaptım teşkilat adabını, usullerini öğrettik, anlattık arkadaşlara. Burada teşkilatın usulü yetkili kurullar oturur, tartışılır müzakere ederleri. Bunların işaretleri doğrultusunda eğer bir kongre yapmak istiyorlarsa kongre yaparlar, kongrede 'falanca kişiyle beraber yürüyelim' diye üzerine ittifak ettikleri kişi aday olur ve onunla birlikte devam ederler."

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-Oğuzhan Asiltürk'le bu yönde hiç böyle bir şey söz konusu değil diyebilir misiniz?

"Hayır diyemem."

-Doğrulamış oluyorsunuz yani?

"Her söylediğinizi olmasa da orada Oğuzhan beyin yapmaya çalıştığı bir şey vardı arkadaşlarla birlikte ama ne kadar gerçekleşirdi, ne olurdu, bilemem. Akıbetini bilmiyoruz yani."

"CUMHUR İTTİFAKI'NA DAHA YAKINIM"

-Şahsi olarak, bir seçmen olarak kendinizi Millet İttifakı'na mı daha yakın hissediyorsunuz Cumhur İttifakı'na mı?

"Şahsi olarak baktığımda Cumhur İttifakı dediğimiz ittifakta olan arkadaşların birçoğuyla daha yakın görüşüp, daha rahat konuşup tartışabiliyorum."