Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kutlama: Sevgili dostum

“Bu zor zamanda, böylesine kritik bir durumda, Türkiye yıkıcı depremlerin trajik sonuçlarının üstesinden gelirken, bir devlet adamı ve insan olarak en iyi özellikleriniz, cesaretiniz, bilinçli ve gerekli kararları alabilme özelliğiniz tam olarak ortaya çıkıyor.”