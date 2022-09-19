​Rafadan tayfa Altındağ’da

TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi filmlerinden “Rafadan Tayfa”karakterlerinin yeni gösterisi “Teknolojik Tayfa”, çocuklarla buluştu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, çocukları milli ve özgün teknolojiye teşvik etmek için hazırlanan Teknolojik Tayfa'nın, Başkent Millet Bahçesi'ndeki gösterisine çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın ev sahipliği yaptığı etkinliklerde, binlerce çocuk doya doya eğlendi.

Hem eğlendiler, hem öğrendiler

Çocuklar, Rafadan Tayfa çizgi filminde yer alan Sevim, Hale, Akın, Kamil ve Hayri karakterlerinin maskotlarının gösterisini izlerken hem eğlendi hem de öğrendi. Çocukların algı düzeyine göre tasarlanan gösterinin, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu kapsamında çok önemli bir girişim olduğunu söyleyen Başkan Asım Balcı “Bu gösteride, çocukların anlayacağı dilde, otonom araçlar, astronomi, uzay, yapay zeka, robotik kodlama gibi başlıklarda yerli ve milli üretimin önemi vurgulanıyor. Çocuklar eğlenirken, bir yandan da çok önemli bilgiler ediniyor. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Sayın Bakanımız Mustafa Varank’a, çocuklarımızın yüzünü güldürdüğü için çok teşekkür ediyorum” dedi.