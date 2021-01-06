Reform ziyareti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli’yi evinde ziyaret etti. İki liderin gündemini son gelişmeler ile yeni yılda planlanan reformlar oluşturdu.
- Ziyarette Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kapıda karşılayarak ziyaretten ötürü teşekkür etti. Yılın ilk Erdoğan-Bahçeli görüşmesi, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. Sık sık telefonla görüşen iki lider, son olarak geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan Kültür ve Sanat Ödülleri programı öncesinde bir araya gelmişti.
DÜZENLEMELERİ ANLATTI
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde öncelikli olarak, hukuk ve ekonomi alanında yapılması planlanan düzenlemeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığının reformlar konusunda bugüne kadar geldiği noktaya ilişkin Bahçeli’yi bilgilendirdiği öğrenildi.
- Zirvede Doğu Akdeniz’deki gelişmeler de ele alındı. Erdoğan’ın her fırsatta dile getirdiği Doğu Akdeniz ile ilgili uluslararası konferans önerisi de ele alındı. Bahçeli’nin Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de hak ve çıkarlarını koruması konusunda hükumete olan desteğin devam edeceğini ilettiği aktarıldı. Liderler ayrıca, Libya’daki son durumu da ele alındı.
AB İLE YENİ DÖNEM VE LİBYA
Liderler zirvesinde AB ile yeni dönemde atılacak adımlar da masaya yatırıldı. Edinilen bilgilere göre, önümüzdeki dönemde AB ile atılacak diplomatik temaslarla ilgili değerlendirmeler de yapıldı.
- Zirvede iç siyaset de gündeme geldi. 26 Ocak’ta yeniden mesaiye başlayacak olan Meclis çalışmalarının görüşüldüğü buluşmada kanun teklifleriyle ilgili de değerlendirmelerin yapıldığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, en son 23 Ekim 2019’da MHP lideri Devlet Bahçeli’yi evinde ziyaret etmişti.
Şehit Sekin’e anma
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Adliyesi önünde 5 Ocak 2017’de şehit edilen polis Fethi Sekin’i rahmetle ve minnetle yad ettiğini bildirdi. Erdoğan, Fethi Sekin’in şehadetinin 4. yılı dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Şehadetinin dördüncü yıl dönümünde, kahraman polisimiz Fethi Sekin’i rahmetle, minnetle yad ediyorum. Cesaretleri ve fedakarlıklarıyla, ülkemiz için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.” ifadesine yer verdi.
Şehadetinin dördüncü yıl dönümünde, kahraman polisimiz Fethi Sekin’i rahmetle, minnetle yâd ediyorum.
Cesaretleri ve fedakârlıklarıyla, ülkemiz için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. pic.twitter.com/mgqDTXRubH
Şehadetinin dördüncü yıl dönümünde, kahraman polisimiz Fethi Sekin’i rahmetle, minnetle yâd ediyorum.