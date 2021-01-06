Reform ziyareti

Erdoğan, kendisini kapıda karşılayan Bahçeli ile selamlaştıktan sonra yağmur nedeniyle şemsiyesini alarak “Elhamdülillah rahmetle geldik” dedi. Bahçeli, Erdoğan’ı, görüşmenin ardından makam aracına kadar eşlik ederek uğurladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli’yi evinde ziyaret etti. İki liderin gündemini son gelişmeler ile yeni yılda planlanan reformlar oluşturdu.

Ziyarette Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kapıda karşılayarak ziyaretten ötürü teşekkür etti. Yılın ilk Erdoğan-Bahçeli görüşmesi, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. Sık sık telefonla görüşen iki lider, son olarak geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan Kültür ve Sanat Ödülleri programı öncesinde bir araya gelmişti.

DÜZENLEMELERİ ANLATTI

Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde öncelikli olarak, hukuk ve ekonomi alanında yapılması planlanan düzenlemeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığının reformlar konusunda bugüne kadar geldiği noktaya ilişkin Bahçeli’yi bilgilendirdiği öğrenildi.

FOTOĞRAF 6 Diyarbakır Dicle Üniversitesinde Almanca Bölümü öğretim üyesi İbrahim Halil Demir, bugüne kadar yazdığı 16 bin kıtaya yakın şiir yazdı. Demir, kendisine beslediği sevgi nedeni ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 100 kıtalık şiir yazdı. Sevgisini şiirlere döken Demir, 2018'de AK Parti Diyarbakır 6. Olağan İl Kongresinde kendisinin yazdığı şiiri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okumasıyla mutluluk yaşadığını ve yazdığı 100 kıtalık şiiri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a okumak istediğini kaydederek şu ifadelerini kullandı: 16 bin kıtaya yakın şiirlerim var, bunlardan 100 kıtasını özellikle çok sevdiğim, hatta ömrümden ömür vermek istediğim asrın siyasetçisi Recep Tayyip Erdoğan'a yazdım. Ben ona olan sevgimi kelimelerle kesinlikle anlatamam. Ben çok duygusal bir insanım, bu memleketime kim bir çivi çakmış ise, onun zikrine ve fikrine bakmadan canı gönülden tebrik ederim. 19 yıldır Tayyip Erdoğan'ın bu cennet ülkeme yaptığı icraattan dolayı hayranlığım çok fazladır. Marmara'dan Avrasya'ya ve dünyanın en uzun boğaz köprüsünü Çanakkale'ye yapması beni çok fazla mutlu ediyor. Siyaseti sevmiyorum ama Tayyip Erdoğan'a ömrümden ömür verecek kadar hayranlığım, muhabbetim, sevgim ve saygım var. 17 Mart 2018'de Cumhurbaşkanımız Diyarbakır mitinginde 'Medeniyete Adım Ey Diyarbakır' şiirimi okudu. Bu şeref bana nasip oldu. Öyle bir mutlu oldum ki bu mutluluğu yazmaya kalkışsam asla altında kalkmam. Yaşarken, ölmeden önce 100 kıta yazdığım şiirin tamamını bizzat elim ile takdim etmek ve onu kucaklayarak muhabbet etmek istiyorum Erdoğan'a sevgisinden 100 kıtalık şiir yazdı Diyarbakır Dicle Üniversitesi Almanca Bölümü öğretim üyesi İbrahim Halil Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'Sana Ömrümden Ömür Vermek İsterim' başlıklı 100 kıtalık şiir yazdı.

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Zirvede Doğu Akdeniz’deki gelişmeler de ele alındı. Erdoğan’ın her fırsatta dile getirdiği Doğu Akdeniz ile ilgili uluslararası konferans önerisi de ele alındı. Bahçeli’nin Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de hak ve çıkarlarını koruması konusunda hükumete olan desteğin devam edeceğini ilettiği aktarıldı. Liderler ayrıca, Libya’daki son durumu da ele alındı.

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AB İLE YENİ DÖNEM VE LİBYA

Liderler zirvesinde AB ile yeni dönemde atılacak adımlar da masaya yatırıldı. Edinilen bilgilere göre, önümüzdeki dönemde AB ile atılacak diplomatik temaslarla ilgili değerlendirmeler de yapıldı.

Zirvede iç siyaset de gündeme geldi. 26 Ocak’ta yeniden mesaiye başlayacak olan Meclis çalışmalarının görüşüldüğü buluşmada kanun teklifleriyle ilgili de değerlendirmelerin yapıldığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, en son 23 Ekim 2019’da MHP lideri Devlet Bahçeli’yi evinde ziyaret etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Bahçeli’yi evinde ziyaret etti. İç ve dış gelişmelerin ele alındığı görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

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OYNAT 02:12 İletişim Başkanı Altun, şehit Fethi Sekin'i "Yiğitler Destanı" türküsüyle andı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şehit Fethi Sekin'i şehadetinin 4. yılında 'Yiğitler Destanı' türküsüyle andı. Altun, Fethi Sekin'in şehadetinin 4. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan ve şehit Fethi Sekin'in de anıldığı 'Yiğitler Destanı' türküsüne yer verdi. Fahrettin Altun paylaşımında, 'Şehit Fethi Sekin'i ve bu cennet vatanın baharına çiçek vermiş bütün yiğitleri rahmetle anıyorum. Siyaset adı altında terör örgütlerine hizmet edenlere binlerce lanet olsun' ifadelerini kullandı.



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Şehit Sekin’e anma

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Adliyesi önünde 5 Ocak 2017’de şehit edilen polis Fethi Sekin’i rahmetle ve minnetle yad ettiğini bildirdi. Erdoğan, Fethi Sekin’in şehadetinin 4. yılı dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Şehadetinin dördüncü yıl dönümünde, kahraman polisimiz Fethi Sekin’i rahmetle, minnetle yad ediyorum. Cesaretleri ve fedakarlıklarıyla, ülkemiz için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.” ifadesine yer verdi.