Rozetini Akşener takmıştı: Gökhan Zan İYİ Parti'den istifa etti

CHP ile ittifak yapmama kararı sonrası İYİ Parti'de yaşanan krizlere bir yenisi daha eklendi. İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Mesut Özarslan, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla İYİ Parti'den istifa etti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in talimatları dışında kimseyle görüşme yapmadığını belirten Özarslan, "Medya üzerinden şahsım hakkında ima edilen kumpaslara ilişkin olayların bu noktaya nasıl evrildiğini hala anlamış değilim" dedi.