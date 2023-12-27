Rozetini Akşener takmıştı: Gökhan Zan İYİ Parti'den istifa etti

Mart ayında İYİ Parti'ye katılan Gökhan Zan istifa etti.
Yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapmama kararı alan İYİ Parti'de yaşanan istifa dalgası büyüyor. Son olarak eski milli futbolcu Gökhan Zan da partiden ayrıldığını duyurdu.
"Gelinen noktada mümkün olmadığını gördüm"
"Gelinen noktada mümkün olmadığını gördüm"
Mart ayında Meral Akşener'in davetiyle İYİ Parti'ye katılan ve genel seçimlerde Hatay'dan milletvekili adayı olan Zan,
"Bilindiği üzere siyasete girme nedenim Hatay'a destek olabilmek, deprem gibi ağır bir felaketin ardından Hataylı kardeşlerimin sesini Meclis'te duyurabilmekten ibaretti."
açıklamasını yaptı.
Zan sözlerinin devamında,
"Gelinen noktada siyaset arenasında bunun pek de mümkün olmadığını görmemden hareketle İYİ Parti'den istifa ediyorum."
ifadelerini kullandı.
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