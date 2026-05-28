Ruhumu Kur’an besliyor

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Nil Gülsüm ile Maksat Muhabbet programında çocukluk yıllarından devlet yönetimine, eğitim hayatından güvenlik politikalarına kadar birçok konuda dikkat çeken açıklamalar yaptı. Devlet yönetiminde sahadan kopmamanın önemine vurgu yapan Çiftçi, mülki idare mesleğinin yalnızca masa başında yürütülemeyeceğini belirtti. Çiftçi, “Vatandaşın içine girdiğiniz zaman derdini size en yalın haliyle anlatıyor. Sahada olursanız masada da güçlü oluyorsunuz” dedi.

DÖRT FARKLI ALANDA EĞİTİM

Programda eğitim hayatına da değinen Çiftçi, öğrenmeyi hayatının merkezine koyduğunu söyledi. “İnsan öğrenmeyi bıraktığı gün yaşlanır” sözünü hayat felsefesi olarak benimsediğini belirten Çiftçi, siyasal bilgiler fakültesinin ardından ilahiyat, iktisat, uluslararası ilişkiler ve adalet alanlarında eğitim aldığını anlattı. Tarih, edebiyat ve hukuk okumayı da hedeflediğini ifade etti. Farklı düşünce dünyalarını okumaya önem verdiğini vurgulayan Çiftçi, üniversite yıllarında Marx ve Hegel gibi Batılı düşünürleri de okuduklarını belirtti. Çiftçi, “Hiçbir zaman tek yönlü olarak kendimi geliştirme peşinde olmadım” dedi.

OKUDUĞUMDA SAKİNLEŞİYORUM

Yoğun devlet görevleri nedeniyle zaman zaman zorlandığını söyleyen Çiftçi, manevi olarak kendisini en çok besleyen kaynağın Kur’an-ı Kerim olduğunu anlattı. “Bazen yarım saat Kur’an okuduğumda ruhumun sakinleştiğini hissediyorum” diyen Çiftçi, çocuk yaşlardan itibaren Kur’an’la bağını hiç koparmadığını ifade etti.

BAYRAM BULUŞMA VESİLESİ

Bayramların yalnızca tatil olarak görülmemesi gerektiğini söyleyen Çiftçi, büyüklerin ziyaret edilmesi, geçmişlerin hatırlanması ve toplumsal bağların güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Çocukluk yıllarındaki bayram heyecanını da anlatan Çiftçi, yeni ayakkabılarını bayram sabahına kadar yastığının yanında beklettiğini söyledi. Programın sonunda gençlere tavsiye ettiği kitabın Ali Fuat Başgil’in “Gençlerle Baş Başa” eseri olduğunu söyleyen Çiftçi, hayatındaki en önemli üç kavramı ise ‘disiplin’, ‘çalışma’ ve ‘azim’ olarak sıraladı.

112 UYGULAMASIYLA TEK TUŞLA YARDIM

Programda yeni dijital güvenlik uygulamalarına ilişkin de bilgi veren Çiftçi, 112 Acil Çağrı sisteminin mobil uygulama üzerinden hizmet vermeye başladığını hatırlattı. Vatandaşların uygulama sayesinde sağlık, emniyet, jandarma, itfaiye ve sahil güvenlik gibi kurumlara tek tuşla ulaşabileceğini belirten Çiftçi, sistemin tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirildiğini söyledi.







