Rumları çıldırtan 'Yavuz' ikmal için demir attı: ihtişamıyla dikkat çekti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından verilen ruhsat sahasında ilk sondajına geçen ağustos ayında başlayan Yavuz, Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı açıklarında demirledi.
YAVUZ BÜTÜN DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ
- Altıncı nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Yavuz, hem ihtişamıyla hem de geceyi aydınlatan ışıklarıyla dikkati çekti.
İKMAL İÇİN DEMİRLEDİ
- İkmal için Taşucu açıklarında bekletilen 230 metre uzunluğunda ve 36 metre genişliğindeki gemiye, hücum botları da eşlik ediyor.