Gündem Rumları çıldırtan Yavuz ikmal için demir attı ihtişamıyla dikkat çekti
MERSİN

Rumları çıldırtan 'Yavuz' ikmal için demir attı: ihtişamıyla dikkat çekti

Altıncı nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Yavuz, ikmal için demirlediği Silifke açıklarında hem ihtişamıyla hem de geceyi aydınlatan ışıklarıyla dikkati çekti.

Haber Merkezi AA
'Yavuz' Taşucu Limanı açıklarında demirledi
'Yavuz' Taşucu Limanı açıklarında demirledi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından verilen ruhsat sahasında ilk sondajına geçen ağustos ayında başlayan Yavuz, Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı açıklarında demirledi.

YAVUZ BÜTÜN DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

  • Altıncı nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Yavuz, hem ihtişamıyla hem de geceyi aydınlatan ışıklarıyla dikkati çekti.

AA
Kıbrıs açıklarında sondaj çalışması yürüten Yavuz gemisi.

İKMAL İÇİN DEMİRLEDİ

  • İkmal için Taşucu açıklarında bekletilen 230 metre uzunluğunda ve 36 metre genişliğindeki gemiye, hücum botları da eşlik ediyor.

AA
Kıbrıs açıklarında sondaj çalışması yürüten Yavuz gemisi.

AA
Kıbrıs açıklarında sondaj çalışması yürüten Yavuz gemisi.

AA
Kıbrıs açıklarında sondaj çalışması yürüten Yavuz gemisi.

Yavuz Sismik Gemisi'nin teknik özellikleri.

Yavuz sondaj gemisi Mersin'de: Hazırlıkların ardından daha da güneye gidecek
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Yavuz sondaj gemisi Mersin'de: Hazırlıkların ardından daha da güneye gidecek

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