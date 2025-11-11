Rüşvet ceza mahkemesinin işi

Kurultaydaki seçime hile karıştırma iddiasının, Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. maddesi uyarınca ceza yargılamasının konusu olduğunu bildiren mahkeme, bu gerekçeyle rüşvet veya menfaat temini iddialarının kurultay kararlarının iptaline neden olamayacağına hükmetti.

Kararda, Türk Borçlar Kanunu’ndaki “aldatma” tanımı üzerinden yapılan değerlendirmede, “Bir kısım delegelerin kongre öncesinde menfaat temin ettiği beyan edilmiştir. Ancak bu menfaatler karşılığında pazarlık yapılması, iradenin fesada uğradığını değil, ahlaki davranılmadığını gösterir” denildi. Gerekçeli kararda, CHP’nin 2025 yılı içinde yaptığı yeni olağanüstü kongreler ve 22. Olağanüstü Kurultay’la birlikte mevcut organların yeniden seçilmiş olması nedeniyle davanın konusuz kaldığı belirtildi. Kararda, “CHP tarafından yeni il ve genel kurultaylar yapılmış, yeni parti organları seçilmiştir. Bu nedenle 38. Olağan Kurultay’ın iptalinden beklenen hukuki yarar kalmamıştır” denildi.