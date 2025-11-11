Rüşvet ceza mahkemesinin işi

CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’nın “irade fesadı” ve “rüşvet” iddialarıyla iptali istemiyle açılan davada, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi 22 sayfalık gerekçeli kararını açıkladı.
Kurultaydaki seçime hile karıştırma iddiasının, Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. maddesi uyarınca ceza yargılamasının konusu olduğunu bildiren mahkeme, bu gerekçeyle rüşvet veya menfaat temini iddialarının kurultay kararlarının iptaline neden olamayacağına hükmetti.
DAVA KONUSUZ KALDI
Kararda, Türk Borçlar Kanunu’ndaki “aldatma” tanımı üzerinden yapılan değerlendirmede, “Bir kısım delegelerin kongre öncesinde menfaat temin ettiği beyan edilmiştir. Ancak bu menfaatler karşılığında pazarlık yapılması, iradenin fesada uğradığını değil, ahlaki davranılmadığını gösterir” denildi. Gerekçeli kararda, CHP’nin 2025 yılı içinde yaptığı yeni olağanüstü kongreler ve 22. Olağanüstü Kurultay’la birlikte mevcut organların yeniden seçilmiş olması nedeniyle davanın konusuz kaldığı belirtildi. Kararda, “CHP tarafından yeni il ve genel kurultaylar yapılmış, yeni parti organları seçilmiştir. Bu nedenle 38. Olağan Kurultay’ın iptalinden beklenen hukuki yarar kalmamıştır” denildi.
Mahkeme, birleşen davalar yönünden, davacı Lütfü Savaş ve Yılmaz Özkanat bakımından “aktif husumet yokluğu” nedeniyle davayı reddetti. Diğer davalar yönünden ise “Konusuz kaldığından karar verilmesine yer olmadığına”, CHP lehine toplam 180 bin lira vekâlet ücreti ödenmesine ve yargılama giderlerinin davacılar üzerinde bırakılmasına karar verildi.