Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Rüşvet ceza mahkemesinin işi

Rüşvet ceza mahkemesinin işi

Oğuzhan Ürüşan
04:0011/11/2025, Salı
G: 11/11/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu.
Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu.

CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’nın “irade fesadı” ve “rüşvet” iddialarıyla iptali istemiyle açılan davada, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi 22 sayfalık gerekçeli kararını açıkladı.

Kurultaydaki seçime hile karıştırma iddiasının, Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. maddesi uyarınca ceza yargılamasının konusu olduğunu bildiren mahkeme, bu gerekçeyle rüşvet veya menfaat temini iddialarının kurultay kararlarının iptaline neden olamayacağına hükmetti.

DAVA KONUSUZ KALDI

Kararda, Türk Borçlar Kanunu’ndaki “aldatma” tanımı üzerinden yapılan değerlendirmede, “Bir kısım delegelerin kongre öncesinde menfaat temin ettiği beyan edilmiştir. Ancak bu menfaatler karşılığında pazarlık yapılması, iradenin fesada uğradığını değil, ahlaki davranılmadığını gösterir” denildi. Gerekçeli kararda, CHP’nin 2025 yılı içinde yaptığı yeni olağanüstü kongreler ve 22. Olağanüstü Kurultay’la birlikte mevcut organların yeniden seçilmiş olması nedeniyle davanın konusuz kaldığı belirtildi. Kararda, “CHP tarafından yeni il ve genel kurultaylar yapılmış, yeni parti organları seçilmiştir. Bu nedenle 38. Olağan Kurultay’ın iptalinden beklenen hukuki yarar kalmamıştır” denildi.

Mahkeme, birleşen davalar yönünden, davacı Lütfü Savaş ve Yılmaz Özkanat bakımından “aktif husumet yokluğu” nedeniyle davayı reddetti. Diğer davalar yönünden ise “Konusuz kaldığından karar verilmesine yer olmadığına”, CHP lehine toplam 180 bin lira vekâlet ücreti ödenmesine ve yargılama giderlerinin davacılar üzerinde bırakılmasına karar verildi.



#CHP
#Siyaset
#Politika
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ÖSYM 2026 sınav takvimi ne zaman açıklanacak? KPSS, YKS, DGS, ALES ve MSÜ sınav tarihleri belli oldu mu? Adaylar merakla bekliyor