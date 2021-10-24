Gündem Rusya-NATO gerilimini Türkiye bitirecek
ANKARA

Rusya-NATO gerilimini Türkiye bitirecek

Rusya casusluk suçlamasıyla 8 diplomatının NATO’dan ihraç edilmesinin ardından NATO’daki diplomatik faaliyetlerini 1 Kasım itibariyle durdurmaya hazırlanırken, konu geçtiğimiz hafta toplanan NATO Savunma Bakanları toplantısında masaya yatırıldı.

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Kıymet Sezer Yeni Şafak
​Rusya-NATO gerilimini Türkiye bitirecek
Rusya’ya karşı savunma ile caydırıcılığa yönelik çabaların da değerlendirildiği toplantıda, ittifak, Rusya ile diyaloğa açık olduğunu bildirdi.

Rusya casusluk suçlamasıyla 8 diplomatının NATO’dan ihraç edilmesinin ardından NATO’daki diplomatik faaliyetlerini 1 Kasım itibariyle durdurmaya hazırlanırken, konu geçtiğimiz hafta toplanan NATO Savunma Bakanları toplantısında masaya yatırıldı. Rusya’ya karşı savunma ile caydırıcılığa yönelik çabaların da değerlendirildiği toplantıda, ittifak, Rusya ile diyaloğa açık olduğunu bildirdi. Ancak şu ana kadar krizin çözülmesine ilişkin somut bir ilerleme kaydedilemedi.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ

  • Suriye ve Libya’da çatışmaların dindirilmesi başta olmak üzere birçok alanda Rusya ile yakın çalışan Türkiye, gerilimin dindirilmesi için diplomatik zemindeki faaliyetlere katkı sunuyor. Ankara’nın temel hedefi NATO ile Rusya arasındaki diyalog kanallarının açık tutulması. Bu öncelik çerçevesinde gerek Rusya’ya verilen mesajlarda, gerekse NATO müttefiklerine “NATO-Rusya konseyi” yolu dahil mevcut diyalog araçlarının kullanılması gerektiği mesajı iletiliyor.

YENİ DENGELERE HAZIRLIK

Türkiye, Rusya’nın NATO’daki misyonunu sonlandırması halinde bunun bölgesel dengelere olası etkilerini de detaylı olarak çalışıyor. Rusya-NATO geriliminin ABD’nin etkinliğini arttıracağı öngörülüyor. ABD’nin Adriyatik, Karadeniz ve Baltık üstünden Rusya’yı çevreleme adına uyguladığı deniz stratejisinde Yunanistan’daki varlığını arttırması da düşünüldüğünde, Türkiye’nin yeni dengelere karşı strateji ve yeni bir dış politika konsepti üretmesi gerektiğine işaret ediliyor.

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