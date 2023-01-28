|
Gündem

Rusya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü: Farklı kalibrede bir lider

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Sıromolotov, Cumhurbaşkanı Erdoğan için övgü dolu ifadeler kullandı. Sıromolotov , “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dış baskıya rağmen üçüncü ülkelerin talimatlarına göre değil, halkının özlemlerine uygun bir politika izlemeye hazır olduğunu eylemleriyle gösteren farklı kalibrede bir liderdir." dedi.

17:51 . 28/01/2023 Cumartesi
AA
Rusya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü

Rusya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü

Geçen yıl Kuzey Akım doğal gaz boru hattındaki patlamaları “terör eylemi” olarak nitelendiren Sıromolotov, Rusya’nın müşterisi olan Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin ekonomik faaliyetleri için ihtiyaç duydukları temel malları uygun satın alma fırsatından mahrum bırakıldığını belirtti.

Sıromolotov, Avrupa’nın ekonomisine ve rekabet gücüne, sıradan vatandaşların ise refahına darbe vurulduğunu anlattı.

Bütün bunların yanı sıra Türkiye-Rusya işbirliğinin dinamik bir şekilde geliştiğini kaydeden Sıromolotov, iki ülke arasındaki diyaloğun çıkarlara dayalı ve ulusal öncelikleri dikkate alan karşılıklı saygıya dayandığına dikkati çekti.

Sıromolotov, “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dış baskıya rağmen üçüncü ülkelerin talimatlarına göre değil, halkının özlemlerine uygun bir politika izlemeye hazır olduğunu eylemleriyle gösteren farklı kalibrede bir liderdir.” ifadesini kullandı.

Rusya ile Türkiye işbirliğinin en başarılı alanlarından birisinin enerji olduğunu anlatan Sıromolotov, ortak çabalar sonucunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye’de bir doğal gaz merkezi oluşturma girişiminde bulunduğunu dile getirdi.


Bu merkezin yapılması için müzakerelerin devam ettiğini anımsatan Sıromolotov, “Türk ortaklarımızın şevkini, yapıcı yaklaşımlarını ve yakın ortak çalışma kararlılıklarını memnuniyetle karşılıyoruz. Ortak çabalarla, mevcut ve gelecekteki enerji tesislerinin güvenliğini sağlamak da dahil ortaya çıkan tüm sorunları başarılı bir şekilde çözebileceğimize inanıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.



#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#lider
#Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Sıromolotov
#Türkiye
36 dakika önce
default-profile-img
Rusya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü: Farklı kalibrede bir lider
İsveç'in NATO üyelik süreci geçici olarak durdu
TÜPRAG Efemçukuru ve Kışladağ altın madenlerinde üretimini sürdürüyor
ÖZET | Ankaragücü-Gaziantep: 0-2
Çekya'da seçim sonuçlandı: Devlet başkanlığını kazanan isim belli oldu
Altınordu evinde 1 puana razı oldu
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.