Rusya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü: Farklı kalibrede bir lider

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Rusya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü
Sıromolotov, Avrupa’nın ekonomisine ve rekabet gücüne, sıradan vatandaşların ise refahına darbe vurulduğunu anlattı.
Bütün bunların yanı sıra Türkiye-Rusya işbirliğinin dinamik bir şekilde geliştiğini kaydeden Sıromolotov, iki ülke arasındaki diyaloğun çıkarlara dayalı ve ulusal öncelikleri dikkate alan karşılıklı saygıya dayandığına dikkati çekti.
Rusya ile Türkiye işbirliğinin en başarılı alanlarından birisinin enerji olduğunu anlatan Sıromolotov, ortak çabalar sonucunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye’de bir doğal gaz merkezi oluşturma girişiminde bulunduğunu dile getirdi.
Bu merkezin yapılması için müzakerelerin devam ettiğini anımsatan Sıromolotov, “Türk ortaklarımızın şevkini, yapıcı yaklaşımlarını ve yakın ortak çalışma kararlılıklarını memnuniyetle karşılıyoruz. Ortak çabalarla, mevcut ve gelecekteki enerji tesislerinin güvenliğini sağlamak da dahil ortaya çıkan tüm sorunları başarılı bir şekilde çözebileceğimize inanıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.