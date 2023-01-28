Rusya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü: Farklı kalibrede bir lider

Sıromolotov, “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dış baskıya rağmen üçüncü ülkelerin talimatlarına göre değil, halkının özlemlerine uygun bir politika izlemeye hazır olduğunu eylemleriyle gösteren farklı kalibrede bir liderdir.” ifadesini kullandı.