Rusya'dan Türkiye açıklaması: Karadeniz’de idareci konumda

Zelensky’in onay verdiği bu stratejinin ana görevlerinden birinin NATO kuvvetlerinin Karadeniz'de daimi varlığını sağlamak olduğunu belirten Peskov, "Karadeniz'e kıyısı olmayan devletlerin Karadeniz sularında kalma durumu Montrö Sözleşmesi ile oldukça sıkı bir şekilde düzenlenmiştir. Türkiye bu durumda bölgede idareci konumundadır ve yükümlülüklerini oldukça açık ve net bir şekilde yerine getirmektedir" ifadelerini kullandı.