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Rusya'dan Türkiye açıklaması: Karadeniz’de idareci konumda

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Karadeniz'e kıyısı olmayan ülkelerin durumunun Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile sıkı bir şekilde düzenlendiğini ifade etti. Peskov, Türkiye'nin bölgede idari otorite konumunda olduğunu vurguladı.

14:57 - 18/07/2024 Perşembe
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Dmitriy Peskov
Dmitriy Peskov

Türkiye uluslararası alanda yapıcı diplomasi faaliyetlerini sürdürüyor.


Kremlin Sözcüsü
Dmitriy Peskov
, Ukrayna Devlet Başkanı
Vladimir Zelensky
’in ülkenin deniz güvenliği stratejisine ilişkin Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi kararlarına yönelik imzaladığı kararnameyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Türkiye Karadeniz’de idareci konumdadır"


Zelensky’in onay verdiği bu stratejinin ana görevlerinden birinin NATO kuvvetlerinin Karadeniz'de daimi varlığını sağlamak olduğunu belirten Peskov, "Karadeniz'e kıyısı olmayan devletlerin Karadeniz sularında kalma durumu Montrö Sözleşmesi ile oldukça sıkı bir şekilde düzenlenmiştir. Türkiye bu durumda bölgede idareci konumundadır ve yükümlülüklerini oldukça açık ve net bir şekilde yerine getirmektedir" ifadelerini kullandı.


"Rusya gerekli tüm önlemleri alacak"


Karadeniz’de NATO gemilerinin yoğunlaştığına dikkat çeken Peskov şunları kaydetti:


Elbette NATO gemilerinin yoğun varlığından bahsederken NATO’ya üye olan kıyı devletleri Bulgaristan ve Romanya'yı da dikkate alıyoruz. NATO devletlerinin Ukrayna çevresindeki çatışmaya daha doğrudan müdahil olduğu düşünüldüğünde mevcut durum Rusya için ek bir tehdit oluşturmaktadır. Elbette Rusya kendi güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alacaktır.




#Dmitriy Peskov
#Türkiye
#Karadeniz
#Rusya
#NATO
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