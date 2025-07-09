Rüzgar Erciş'i yıktı geçti: Çatılar uçtu araçlar zarar gördü

Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan rüzgar nedeniyle bir binanın uçan çatısı 3 araca hasar verdi.

Alınan bilgilere göre olay, Tugay Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İlçede etkili olan rüzgar, boş bir binanın çatısını uçurdu.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, herhangi bir yaralanmanın olmaması ise herkese rahat bir nefes aldırdı.