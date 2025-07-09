Rüzgar Erciş'i yıktı geçti: Çatılar uçtu araçlar zarar gördü

Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan rüzgar nedeniyle bir binanın uçan çatısı 3 araca hasar verdi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, herhangi bir yaralanmanın olmaması ise herkese rahat bir nefes aldırdı.
Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan rüzgar nedeniyle bir binanın uçan çatısı 3 araca hasar verdi.
Alınan bilgilere göre olay, Tugay Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İlçede etkili olan rüzgar, boş bir binanın çatısını uçurdu.
Uçan sac parçaları bölgede bulunan bir otoparktaki 3 araçta maddi hasara yol açtı.
Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, herhangi bir yaralanmanın olmaması ise herkese rahat bir nefes aldırdı.