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Rüzgar Erciş'i yıktı geçti: Çatılar uçtu araçlar zarar gördü

Rüzgar Erciş'i yıktı geçti: Çatılar uçtu araçlar zarar gördü

16:319/07/2025, Çarşamba
G: 9/07/2025, Çarşamba
IHA
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Rüzgar çatıları uçurdu, 3 araç hasar gördü
Rüzgar çatıları uçurdu, 3 araç hasar gördü

Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan rüzgar nedeniyle bir binanın uçan çatısı 3 araca hasar verdi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, herhangi bir yaralanmanın olmaması ise herkese rahat bir nefes aldırdı.

Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan rüzgar nedeniyle bir binanın uçan çatısı 3 araca hasar verdi.


Alınan bilgilere göre olay, Tugay Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İlçede etkili olan rüzgar, boş bir binanın çatısını uçurdu.

Uçan sac parçaları bölgede bulunan bir otoparktaki 3 araçta maddi hasara yol açtı.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, herhangi bir yaralanmanın olmaması ise herkese rahat bir nefes aldırdı.


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