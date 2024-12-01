Sabahat Akkiraz’ın iddialarını tek tek çürüttü: Halep bir Alevi şehri değildir ve Halepliler Alevi katliamı asla yapmadı

Sabahat Akkiraz'ın paylaşımı sosyal medyada büyük tepki topladı.
Türk Halk Müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz, yaptığı bir paylaşımla Halep’in atalarının şehri olduğunu ve bölgede Alevilere yönelik katliamlar yapıldığını öne sürdü. Akkiraz'ın bu ifadeleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Sanatçının açıklamasının bölgedeki gerçekliği yansıtmadığını ifade eden Suriye Türkmen Hareketi Başkanı Ziyad Hasan Türkmen ise "Halep bir Alevi şehri değildir ve Halepliler Alevi katliamı asla yapmadı" dedi. Suriye halkının kendi iktidarını seçme hakkı bulunduğunu savunan Türkmen, “Esed ailesi bu hakkı talep ettiğimiz için halkımızı yıllardır öldürüyor" diyerek, Akkiraz'a mezhepsel bakış açısıyla yaklaşmama çağrısında bulundu.
27 Kasım’da Esed rejimine karşı harekat başlatan muhalif gruplar, hiçbir direnişle karşılaşmadan Halep’in merkezine ulaştı, İdlib’in tamamını kontrol altına aldı.
Bölgede yaşanan sıcak gelişmeler sonrası Türk Halk Müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz X hesabından tepki toplayan bir paylaşım geldi. 'Halep'te Alevilerin katledildiğini' öne süren Akkiraz'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Halep yüzlerce yıl önce atalarımın şehriydi. Malatya Arguvan’a yerleşen ailemiz Halep Beydili Türkmenlerindendi. Bugün Alevileri katlediyorlar. Şehir cihatçıların pençesinde. Nesiminin türbesi dahi yok edildi. Bu plan uzun süredir yürürlükte. Ne yazık ki orada akan kandan mutlu olanlar var. Sivas’tan Halep’e akan kan aynıdır. Akıtanlar da aynı."
'Yanlış bilgiler üzerine kurulu'
Sabahat Akkiraz'ın bu ifadeleri sosyal medyada yankı uyandırdı. Tepki gösterenlerden biri de Suriye Türkmen Hareketi Başkanı Ziyad Hasan Türkmen oldu. Halep Türkmen, Akkiraz'ın açıklamalarının yanlış bilgiler üzerine kurulu olduğunu ifade ederek konuya açıklık getirdi.
'Sahadaki gerçeği yansıtmıyor'
Halep Beydili Türkmenlerinden olduğunu belirten Ziyad Hasan Türkmen, Akkiraz’a hitaben şunları söyledi:
"Sizi çocukluğumdan beri Suriye’de ailecek dinler, Türkülerinizle ve güzel sesinizle Anavatanımız Türkiye’ye hasret giderirdik.
Lakin, af buyurun bu açıklamanızın sahadaki gerçeği yansıtmadığını söyleyeyim.
'Halep bir Alevi şehri değil'
Zira Halep bir Alevi şehri değildir, ve Halepliler Alevi katliamı asla yapmadı, hatta 1980 halk ayaklanmasında
Nusayri Hafız Esed Şaar semtinde yüzlerce sivil öldürdü ve onların mezarları üzerine kendi adını verdiği bir cami kurdu."
'Esed ailesi halkımızı yıllardır öldürüyor!'
Mezhep ayrımcılığı yapmadıklarını ve Alevilerle kardeşçe yaşadıklarını vurgulayan Türkmen, Suriye halkının kendi iktidarını seçme hakkı bulunduğunu şöyle savundu:
"Sizce,
Suriye halkının seçim yapmaya, kendi iktidarını kendi seçmeye hiç mi hakkı yok?
Bu hakkı talep ettiği için Esed ailesi halkımızı yıllardır öldürüyor!
Bizde kendimizi savunmaya çalışırken sizlerden bu tür ittihamlar duyuyor, ve çok şaşırıyoruz."
'Mezhep bakış açısıyla bakmayın'
Akkiraz'ın açıklamalarının yanlış bilgiler üzerine kurulu olduğunu düşündüğünü ifade eden Türkmen, sanatçıya olaylara mezhepsel bakış açısıyla yaklaşmama çağrısında bulundu:
"Biz olaya asla mezhep açısından bakmadık hiç bir gün, Alevileri kardeşimiz biliriz. Ne olur sizde mezhep bakış açısıyla bakmayın bu olaya… Ben bu tutumunuza en iyi niyetle yaklaşıyor ve
bilgilerinizi çok yanlış kaynaklardan aldığınızı varsayıyorum."
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