Sabahat Akkiraz’ın iddialarını tek tek çürüttü: Halep bir Alevi şehri değildir ve Halepliler Alevi katliamı asla yapmadı

Zira Halep bir Alevi şehri değildir, ve Halepliler Alevi katliamı asla yapmadı, hatta 1980 halk ayaklanmasında

Nusayri Hafız Esed Şaar semtinde yüzlerce sivil öldürdü ve onların mezarları üzerine kendi adını verdiği bir cami kurdu."