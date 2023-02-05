|
Gündem

Sabiha Gökçen'de uçuşlar yüzde 20 azaltılacak

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olması beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda saat 17.00 itibariyle uçuşlarda yüzde 20 azaltmaya gidileceği açıklandı.

15:18 . 5/02/2023 Pazar
DHA
Sabiha Gökçen Havalimanında kar önlemi

Sabiha Gökçen Havalimanında kar önlemi

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olması beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda saat 17.00 itibariyle uçuşlarda yüzde 20 azaltmaya gidileceği açıklandı.

Beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısında uçuş azalma kararı alındı.

Konuyla ilgili olarak Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş’ den (HEAŞ) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


  • "Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında; 05.02.2023 tarihi saat 17:00’den itibaren olan uçuşlarda % 20, 06.02.2023 tarihinde tüm gün %10, 07.02.2023 tarihinde tüm gün %10 oranlarında uçuş azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir."


#Sabiha Gökçen Havalimanı
#Kar
#İstanbul
1 saat önce
default-profile-img
Sabiha Gökçen'de uçuşlar yüzde 20 azaltılacak
Yunan Türkolog Obama hükümetinin kirli 'dişi kurt' planını anlattı: Erdoğan'ı ortadan kaldırıp Akşener'i getirmek istediler
CHP’li Yaşar Okuyan'dan Akşener'e tehdit gibi açıklamalar: Elimde belgeler var hepsini açıklarım
6 Şubat Pazartesi Diyarbakır’da okullar tatil mi?
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Türk milleti seni geliyor sandığın anda gerisin geriye postalayacaktır
Marmara Denizi'nde deprem meydana geldi
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.