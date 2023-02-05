Sabiha Gökçen'de uçuşlar yüzde 20 azaltılacak

"Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında; 05.02.2023 tarihi saat 17:00’den itibaren olan uçuşlarda % 20, 06.02.2023 tarihinde tüm gün %10, 07.02.2023 tarihinde tüm gün %10 oranlarında uçuş azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir."