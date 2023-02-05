Sabiha Gökçen'de uçuşlar yüzde 20 azaltılacak

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Sabiha Gökçen Havalimanında kar önlemi
İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olması beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda saat 17.00 itibariyle uçuşlarda yüzde 20 azaltmaya gidileceği açıklandı.
Beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısında uçuş azalma kararı alındı.
Konuyla ilgili olarak Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş’ den (HEAŞ) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: