Sağanak barajı taşırdı

Alanya’da 3 gündür aralıksız süren sağanak kent genelinde hayatı felç etti. Meteoroloji’nin sarı kodlu uyarısının ardından etkisini artıran yağışlarla birlikte maksimum kapasitesine ulaşan Dim Barajı’nda kontrolü su salımı yapıldı. Artan su debisi dere yataklarında taşkınlara yol açarken, çok sayıda ev ve iş yerinde hasar oluştu.

İŞLETMELER YIKILDI

Dim Çayı kenarında bulunan çardaklar, baraj kapağının açılmasıyla yükselen su seviyesi nedeniyle büyük zarar gördü. Çay kenarında faaliyet gösteren bazı işletmeler saniyeler içinde yıkılarak akıntıya kapıldı. İşletmelere ait çardaklar, demir aksamlar ve su bidonları sürüklenerek denize kadar ulaştı. Taşkın sırasında sulara kapılmak üzere olan bir köpek ise iki işletme çalışanının müdahalesiyle son anda kurtarıldı.

MEYVE BAHÇELERİ SU ALTINDA

Çay kenarında inşa edilen bazı konutların giriş ve bodrum katları sular altında kaldı. Selin boyutu dronla havadan görüntülenirken, sahil kesiminde biriken malzemeler işletme sahipleri tarafından kamyonet ve traktörlerle toplandı. Sağanak nedeniyle Dim ve Oba çayları çevresindeki piknik alanları, avokado, muz ve portakal bahçeleri su altında kaldı.

BOTLARLA TAHLİYE

Dim Barajı’nda su seviyesi 168,91 metreye yükselerek maksimum çalışma kotu olan 170 metreye yaklaştı. Su baskını yaşanan Tosmur ve Kestel mahallelerinde AFAD ekipleri, evlerinden çıkamayanları ve evcil hayvanları botlarla tahliye etti. Çalışmalar kapsamında 220 ev ve iş yerine tebligat yapıldı. Toplam 314 kişi tahliye edilirken 132 konut ve 73 iş yeri boşaltıldı, 48 kişi kamu misafirhanelerine yerleştirildi.

MUĞLA DA SULAR ALTINDA

Sel ve su baskınlarından etkilenen Muğla’da da tarım alanları sulan altında kaldı. Muğla Valiliği’nin tespitlerine göre yaklaşık 5 bin 773 dekar tarım arazisi ile 550 dekar seranın zarar gördü.



