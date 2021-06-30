AK Parti sağlık çalışanlarına yönelik hizmetlerin uzatılması için kolları sıvadı



İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin kararıyla, pandemi döneminde sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla otopark ve toplu taşıma hizmetlerini ücretsiz kullanma hakkı tanınmıştı. CHP’li İBB Başkanı’nın söz konusu hakkı, 1 Temmuz itibariyle sonlandıracaklarını açıklaması üzerine İBB Meclisi AK Parti Grubu harekete geçti.

31 Aralık’a kadar uzatılması teklif edilecek

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin talimatıyla, sağlık çalışanlarının İSPARK’a bağlı otoparklardan ve toplu taşıma araçlarından ücretsiz istifade etme hakkının devam etmesi için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAF 15 Yoğun bakımda uzun saatler çalışan İtalyan hemşire ve doktorların yüzleri. Yoğun bakımda uzun saatler çalışan İtalyan hemşire ve doktorların yüzleri. Yoğun bakımda uzun saatler çalışan İtalyan hemşire ve doktorların yüzleri. Yoğun bakımda uzun saatler çalışan İtalyan hemşire ve doktorların yüzleri. Wuhan'da Corona virüsü ile mücadele ederken yoğunluktan bitkin düşen sağlık çalışanları. Wuhan'da Corona virüsü ile mücadele ederken yoğunluktan bitkin düşen sağlık çalışanları. Wuhan'da Corona virüsü ile mücadele ederken yoğunluktan bitkin düşen sağlık çalışanları. Wuhan'da Corona virüsü ile mücadele ederken yoğunluktan bitkin düşen sağlık çalışanları. Alessia Bonari adlı İtalyan hemşire de, Milano'da görev yaptığı hastanedeki vardiyası sırasında saatlerce koruyucu giysi giymek zorunda kaldığı için çürük ve morluk içindeki yüzünün fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Başka bir hemşire Elena Pagliarini, Cremona'daki bir hastanede yüz maskesini çıkarmadan masasının üzerinde uyuyakaldığı fotoğrafını paylaşmıştı. Türkiye'de de koronavirüs vakalarının artması sonucu sağlık çalışanlarının yorgun düştüğü görüntüler sosyal medyaya yansıdı. Türkiye'de de koronavirüs vakalarının artması sonucu sağlık çalışanlarının yorgun düştüğü görüntüler sosyal medyaya yansıdı. İnsanların evden çıkmaması için farklı bir yöntem deneyen sağlık çalışanlarına Türkiye'nin dört bir yerinden destek yağdı. Akşamları saat 21.00'de de tüm Türkiye, sağlık çalışanlarına teşekkür etmek için evlerinden alkışlamaya başladı. Hakları ödenmez: Tüm dünyada korona ile mücadele eden sağlık çalışanları Çin'in Wuhan kentinden başlayarak Türkiye'ye ulaşan Corona virüsü, en çok sağlık çalışanlarını etkiledi. Hayatlarını ortaya koyarak canla başla çalışan sağlıkçılar, kendi sağlıklarını tehlikeye atarak durmaksızın çalışıyor. Dünyanın çeşitli yerlerinde koronaya karşı mücadele eden sağlıkçıların görüntüleri karşısında onlara ne kadar teşekkür etsek az. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Kovid-19 salgının tamamen bitmemesi, aşılama faaliyetlerinin devam etmesi nedeniyle söz konusu hakkın uzatılmasını kapsayan müşterek komisyon raporu, Temmuz ayı İBB Meclisi gündemine alınacak. Uygulamanın 31 Aralık 2021 tarihine kadar sürmesi teklif edilecek.

REKLAM

GÜNDEM Sağlık çalışanları kısıtlamadan muaf: Kimlik kartlarını göstermeleri yeterli

Sağlık çalışanlarına yönelik hizmetler uzatılacak mı?

Söz konusu haktan; tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan memur, işçi, sözleşmeli tüm çalışanların, İBB ve ilçe belediyelerindeki sağlık çalışanlarıyla İBB Mezarlıklar Müdürlüğü çalışanları istifade edebilecek. CHP ve İYİ Parti Grubu ret oyu verse dahi AK Parti ve MHP Grubu’nun oy çokluğuyla kabul edilmesi bekleniyor.