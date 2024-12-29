Sağlık kabinine saldıran şahıstan 'pes' dedirten savunma

Tabelada ayrıldığım kız arkadaşımın ismi vardı, onun yeri zannettim

Tabelada ayrıldığım kız arkadaşımın ismi vardı, onun yeri zannettim

Olay, Mithatpaşa Mahallesi'ndeki özel bir sağlık kabininde meydana geldi.

İddiaya göre, kar maskeli bir şahıs sağlık kabinine elindeki av tüfeğiyle 2 el ateş etti.