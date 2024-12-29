Sağlık kabinine saldıran şahıstan 'pes' dedirten savunma

Mersin'de sağlık kabinine tüfekle ateş açan şahıs polis ekiplerince yakalandı.
Mersin'de kar maskeli bir şahıs sağlık kabinine elindeki av tüfeğiyle iki el ateş etti. Polis ekiplerince yakalanan şahsın saldırıya gerekçesi ise şok etti. Şahsın verdiği ifadesinde, sağlık kabininin tabelasında ayrıldığı kız arkadaşının ismini görünce ona ait sandığı ve bu yüzden ateş ettiği ileri sürüldü.
Mersin'in Tarsus ilçesinde sağlık kabinine silahlı saldırıda bulunan şahıs yakalandı. Şüphelinin ifadesinde "
Tabelada ayrıldığım kız arkadaşımın ismi vardı, onun yeri zannettim
" dediği öne sürüldü.
Kar maskesi takıp ateş açtı
Kar maskesi takıp ateş açtı
Olay, Mithatpaşa Mahallesi'ndeki özel bir sağlık kabininde meydana geldi.
İddiaya göre, kar maskeli bir şahıs sağlık kabinine elindeki av tüfeğiyle 2 el ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri çalışma başlattı.
"Adını görünce ateş ettim"
"Adını görünce ateş ettim"
Polis, silahlı saldırıda bulunan kar maskeli İ.D.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı.
Şüphelinin ifadesinde, "
Sağlık kabininin tabelasında ayrıldığım kız arkadaşımın ismini görünce ona ait sandım. Ateş ettim.
" dediği öne sürüldü.
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