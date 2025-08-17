Yeni Şafak
Sahil Güvenlik Bodrum açıklarında 35 düzensiz göçmeni kurtardı

22:5417/08/2025, Pazar
AA
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Muğla'nın Bodrum açıklarında Yunanistan tarafından Türk kara sularına geri itilen 2 can salındaki 35 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Müdahale, Sahil Güvenlik gemisi ve botuyla gerçekleştirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, ilçe açıklarında can sallarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 can salındaki 35 düzensiz göçmeni kurtardı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


