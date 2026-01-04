Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sahil Güvenlik İzmir'de 14 düzensiz göçmeni yakaladı

Sahil Güvenlik İzmir'de 14 düzensiz göçmeni yakaladı

22:004/01/2026, Pazar
AA
Sonraki haber
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir’in Urla ilçesinde 1’i çocuk 14 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri, Özbek Mahallesi mevkisinde tespit edilen düzensiz göçmenleri bölgeye sevk edilen timle gözaltına aldı.

İzmir'in Urla ilçesinde 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, Urla ilçesi Özbek Mahallesi mevkinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi sevk edildi.

Ekipler, 1'i çocuk 14 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


#İzmir
#Urla
#düzensiz göçmen
#Sahil Güvenlik Komutanlığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Malatya'da okullar tatil mi? 5 Ocak Pazartesi ders var mı? Valilik açıklaması