Sahil Güvenlik İzmir'de 14 düzensiz göçmeni yakaladı

İzmir’in Urla ilçesinde 1’i çocuk 14 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri, Özbek Mahallesi mevkisinde tespit edilen düzensiz göçmenleri bölgeye sevk edilen timle gözaltına aldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, Urla ilçesi Özbek Mahallesi mevkinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi sevk edildi.
Ekipler, 1'i çocuk 14 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
