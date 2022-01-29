Sahipsiz pitbull sokak köpeğine saldırdı: Vatandaş kurtarmak için seferber oldu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'balıkçı' tepkisi: Birileri kafayı bulmaya gidiyor, halkınla beraber olacaksın

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çotanak Spor Kompleksi, Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Doğalgaz Dağıtım Hattı Altyapı Projesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu. Burada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren Erdoğan "Sel felaketi oldu bakan arkadaşlarım ben hep birlikte Dereli'deydik. Balıkçıya gitmedik. Biz vatandaşlarımızla beraber olduk. Birileri de bir yerlerde kafayı bulmaya gidiyor. Hiç umurlarında değil. Bu belediye başkanlığını ben de yaptım hem de İstanbul'da. Böyle kar fırtına sel deprem olacak, bizim kitabımızda halkınla beraber olacaksın" ifadelerini kullandı.