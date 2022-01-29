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SAMSUN

Sahipsiz pitbull sokak köpeğine saldırdı: Vatandaş kurtarmak için seferber oldu

Samsun'da sahipsiz pitbull cinsi köpek, sokak köpeğine saldırdı. Pitbull köpeğini bölgeden uzaklaştıran vatandaşlar, yaralanan sokak köpeğinin patisini bandajladı.

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Haber Merkezi İHA
Sahipsiz pitbull sokak köpeğine saldırdı: Vatandaş kurtarmak için seferber oldu
​Sahipsiz pitbull sokak köpeğine saldırdı

Olay, İlkadım ilçesi Mecidiye Alt Geçidi’ndeki asansörün önünde meydana geldi. Alt geçitten çıkan sahipsiz pitbull köpek ile asansörün önündeki sokak köpeği boğuştu. Boğuşma sonucu iki köpek de yaralandı. Çevredeki vatandaşların müdahale etmesiyle pitbull köpek asansör önünde tutuldu.

Sokak köpeğiyse yakındaki alışveriş merkezinin önündeki alana götürülerek uzaklaştırıldı. Alışveriş merkezindeki bir mağazanın çalışanları sokak köpeğinin patisini dezenfekte edip sararak yaraya müdahale etmeye çalıştı. Sahipsiz pitbull köpeğini asansör önünde tutan vatandaşlar da köpeğe su ve yiyecek verdi.

İlkadım Belediyesi’ne bağlı ekip ve kamyonetin gelmesiyle kucağa alınıp araca götürülmek istenen köpekler durmayınca yakalama aparatı kullanıldı. Pitbull köpeği ve sokak köpeği ayrı bölümlere konulup tedavi edilmek üzere Samsun Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü.

Sokak köpeğinin yarasına müdahale eden Rahmi isimli mağaza çalışanı, “Çalışıyorduk. Köpeğe saldırmışlar herhalde. Biz de geldik baktık. Bu köpeğe bakıyorduk besliyorduk. Bir anda ortalıktan kayboldu. Köpek sesleri duyduk. Pitbull cinsi köpek saldırmış. Onu da bağladık” dedi.

Sahipsiz pitbull dehşeti: Bir günlük keçi yavrusunu kaçırıp yediler
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Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully gibi türlerden oluşan yasaklı köpek ırklarının kayıt altına alınması için verilen süre 14 Ocak’ta doldu. Kısırlaştırma, çip taktırarak kayıt altına aldırma masraflarından kaçınan çok sayıda köpek sahibi, işlem yapılmadan sokağa terk edilen köpekler için 40 bin 860 lira idari para cezası uygulanacak olmasına rağmen köpeklerini sokağa bıraktı.
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“Buzağıdan sonra şimdi de oğlak”<br><br>Geçen hafta Sarılar Mahallesinde sokak köpeklerinin buzağıyı telef etmesinin ardından dünde kum mevkiinde 1 günlük oğlak yavrusu iddiaya göre pitbull kurbanı oldu. Kum mevkiinde tersaneler ve barınağın bulunduğu bölgede kızıyla birlikte koyun otlatan İsa Şen, başı boş pitbulların sürüsüne saldırdığı ve oğlağını kaçırıp yediklerini belirterek jandarmaya şikayette bulundu.
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“1 günlük oğlağımı götürdüler”<br><br>Tersaneler çevresinde çok sayıda pitbulun başıboş gezdiğini belirten Fatmana Şen, “Pitbullar sık sık ağılımıza kadar girerek hayvanlarımıza saldırıyor. Daha önce koyun ve keçilerimize saldırıp yaraladı. Dün akşam bir keçimiz doğum yaptı. Uzun bir aradan sonra oğlağımız oldu. Sabah erkenden 2-3 tane pitbullun oğlağı kapıp gittiğini gördüm. Elimden bir şey gelmedi” dedi.
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“Köpeklerimizi sokağa bırakmayalım”<br><br>Manavgat Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Barındırma ve Bakım Merkezi Veteriner Hekimlerinden Zafer Erkan, sürüye saldıran 3 tane başıboş pitbullun barınakta gerekli işlemlerinin yapılarak kontrol altına alınacağını belirterek “Gün geçmiyor ki sokakta başıboş yasaklı köpek ihbarı gelmesin. Köpek sahiplerine seslenmek istiyorum, lütfen köpeklerinizin işlemlerini yaptırın ve sokağa bırakmayın” diye konuştu.
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Sokağa bırakılıp aç kalan pitbullar, 1 günlük keçi yavrusunu alıp kaçtı
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Sahipsiz pitbull dehşeti: Bir günlük keçi yavrusunu kaçırıp yediler
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çobanlık yapan kadın, sokağa bırakılan pitbull cinsi yasaklı köpeklerin bir günlük oğlağı kaçırdığını söyledi. Bölgede kızıyla birlikte koyun otlatan İsa Şen ise başı boş pitbulların sürüsüne saldırdığını ve oğlağını kaçırıp yediklerini belirterek jandarmaya şikayette bulundu.Yapılan ihbar üzerine başıboş 3 pitbull yakalanarak hayvan barınağına götürüldü.

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