Gündem Sahte sağlık raporu düzenleyen 88 kişiye gözaltı
KASTAMONU

Sahte sağlık raporu düzenleyen 88 kişiye gözaltı

Kastamonu merkezli 10 ilde sahte sağlık raporu düzenleyerek devleti zarara uğrattıkları gerekçesiyle 88 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Haber Merkezi AA
Adliyeye sevk edilen 6 kişiden 1'i tutuklandı
Adliyeye sevk edilen 6 kişiden 1'i tutuklandı

Kastamonu merkezli 10 ilde sahte sağlık raporu düzenleyerek devleti zarara uğrattıkları gerekçesiyle 88 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte sağlık raporu düzenleyip resmi belgede sahtecilik yaparak devleti zarara uğrattıkları öne sürülen kişilere yönelik çalışma yaptı.

Bu çalışma sonucu Kastamonu, Ankara, İstanbul, Bartın, Kayseri, Muş, Sakarya, Erzincan, Muğla ve Tekirdağ'da 100 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bu karar üzerine harekete geçen polis ekipleri, söz konusu kentlerde 88 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlılardan Kastamonu Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan B.C.K, H.K, M.Y, R.Ü, Z.K, ve A.F.K, adliyeye sevk edildi.

Bu kişilerden A.F.K. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Operasyonda gözaltına alınan diğer zanlıların polisteki işlemlerinin sürdüğü, bazı kişilerin yakalanmasına çalışıldığı belirtildi.

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